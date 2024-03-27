- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Глава Минцифры анонсировал новые услуги в "Дії": что появится в ближайшее время
В приложении "Дія" уже совсем скоро заработает кабинет пациента с push-сообщениями, а также в планах есть услуги для ветеранов.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает Forbes.
"В ближайшее время мы запустим кабинет пациента и медицинские push-сообщения в "Дії". Это важно с точки зрения сохранения персональных данных в медицинской системе", – сообщил глава министерства.
Кроме того, он напомнил, что Минцифры работает над запуском услуги женитьбы онлайн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Это такие первые важные нотариальные действия, которые будут совершаться благодаря "Дії", – сказал он, добавив, что также в планах другие нотариальные услуги.
Также, по его словам, в скором времени в приложении может появиться возможность растаможки авто.
"Мы ждем только голосования в парламенте, это важный антикоррупционный законопроект", – отметил Федоров.
"Услуги для ветеранов – мы над этим активно работаем… и "Дія. Підпис" для юридических лиц. Это все, что мы в ближайшее время запустим", – заявил глава Минцифры.
Также, по словам Федорова, через "Дію" скоро можно будет восстановить утраченные документы.
Напомним, недавно Министерства обороны, здравоохранения и цифровой трансформации Украины объявили о совместном внедрении новой онлайн-услуги для военнослужащих, которая позволит подавать медицинские декларации через государственный портал электронных услуг "Дія".
Также ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров и исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины Маркиян Ключковский, подписали соглашение, чтобы украинцы через "Дію" смогли подавать заявление о возмещении ущерба, полученного от российской агрессии.
Добавим, что в "Дії" появилась новая услуга – теперь в приложение можно загружать документы об образовании: от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.
Также отметим, что Минцифры приступило к модернизации "Дії" : до конца 2024 года приложение и портал хотят адаптировать под требования цифровой доступности, в частности – для людей с недостатками зрения и слуха.