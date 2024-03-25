В "Дії" началось голосование за членов национального жюри на "Евровидение-2024"

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о старте голосования в приложении "Дія" для определения членов национального жюри "Евровидение 2024", которое будет представлять Украину и будет выступать с оценкой исполнителей во время финала конкурса, который состоится в Мальме, Швеция.

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Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Голосование продлится с 25 марта по 1 апреля до 10:00 утра. Участие в голосовании могут принять все желающие старше 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение "Дія", в разделе Сервисы и выбрать Опрос.

Отдать свой голос можно только за одного кандидата.

Среди кандидатов, певицы FIINKA и Елена Тополя (Alyosha), продюсеры Ирина Горова, Анна Свиридова, Константин Томильченко и Евгений Триплов, музыкальный обозреватель Алексей Бондаренко и пиарщик Александр Вареница, руководительница танцевального коллектива Freedom Ballet Елена Коляденко и обозреватель украинской музыки Макс Нагорняк.

Результаты голосования и окончательный состав жюри, состоящий из пяти человек, будут объявлены 11 мая, в день проведения гранд-финала конкурса

Кто представит Украину на "Евровидении-2024"

По результатам голосования, проведенного после трансляции финала нацотбора 3 февраля, победили на национальном отборе Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Они набрали 21 балл по совокупной оценке жюри и зрителей. В частности, среди гладач за упомянутую песню отдали голоса 723 297 человека, что в 7 раз больше, чем за Yaktak, занявший второе место среди аудитории.

Голосование зрителей в этом году было предусмотрено только через приложение "Дію", причем отдать можно было только один голос без возможности изменения выбора. Впрочем, после начала голосования приложение перестало работать, что привело к невозможности объявления победителя в субботу и продление времени для голосования до 19 часов воскресенья.

Напомним, 68-й песенный конкурс "Евровидение" в 2024 году будет принимать шведский город Мальме в результате победы в прошлом году певицы из этой страны Loreen с песней "Tattoo". Полуфиналы, в одном из которых должен принять участие и представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.