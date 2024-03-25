У "Дії" розпочалося голосування за членів національного журі на "Євробачення-2024"

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про старт голосування у додатку "Дія" для визначення членів національного журі "Євробачення 2024", яке представлятиме Україну та виступатиме з оцінюванням виконавців під час фіналу конкурсу, який відбудеться в Мальме, Швеція.

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Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Голосування триватиме з 25 березня до 1 квітня до 10:00 ранку. Участь у голосуванні можуть взяти всі бажаючі старше 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі Сервіси обрати Опитування.

Віддати свій голос можна лише за одного кандидата.

Серед кандидатів, співачки FIЇNKA та Олена Тополя (Alyosha), продюсери Ірина Горова, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко і Євген Тріплов, музичний оглядач Олексій Бондаренко і піарник Олександр Варениця, керівниця танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко та оглядач української музики Макс Нагорняк.

Результати голосування та остаточний склад журі, що складатиметься з п'яти осіб, будуть оголошені 11 травня, в день проведення гранд-фіналу конкурсу

Хто представить Україну на "Євробаченні-2024"

За результатами голосування, проведеного після трансляції фіналу нацвідбору 3 лютого, перемогли на національному відборі Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

Вони набрали 21 бал за сукупною оцінкою журі та глядачів. Зокрема, серед гладачів за згадану пісню віддали голоси 723 297 людини, що в 7 разів більше, ніж за Yaktak, який посів друге місце серед аудиторії.

Голосування ж глядачів цього року було передбачено лише через застосунок "Дія", причому віддати можна було лише один голос без можливості зміни вибору. Втім, після початку голосування додаток перестав працювати, що призвело до неможливості оголошення переможця в суботу й продовження часу для голосування до 19 години неділі.

Нагадаємо,68-й пісенний конкурс "Євробачення" в 2024 році прийматиме шведське місто Мальме внаслідок перемоги минулого року співачки з цієї країни Loreen з піснею "Tattoo". Півфінали, в одному з яких має взяти участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал - 11 травня.