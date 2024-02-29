"Дію" планируют сделать полностью безбарьерной до конца года

Минцифры приступило к модернизации "Дії": до конца 2024 года приложение и портал хотят адаптировать под требования цифровой доступности, в частности – для людей с недостатками зрения и слуха.

Об этом сообщила заместитель директора департамента по развитию электронных услуг в Минцифре Валерия Ткач, передает "Укринформ".

"К сожалению, еще не все государственные вебресурсы в Украине отвечают требованиям цифровой доступности. Однако в прошлом году ситуация улучшилась – таких сайтов стало на 23% больше. И Минцифры хочет собственным примером поощрить всех ускорить этот процесс. Да, мы планируем провести модернизацию всех страниц сайта министерства, портала и мобильного приложения "Дія". Есть цель до конца года сделать портал "Дія" полностью доступным", - заявила Ткач.

Отмечается, что министерство совместно с "Проектом поддержки "Дія"" Программы развития ООН (UNDP) работает над внедрением цифровой доступности для всех ресурсов органов центральной власти и органов местного самоуправления.

По словам представительницы Минцифры, все создаваемые новые услуги проходят проверку на соблюдение требований цифровой доступности. Это делается для того, чтобы каждый человек в Украине, имеющий ограниченные возможности по зрению, слуху и т. д., мог пользоваться этими сервисами и услугами – без "мышки", с помощью screen reader и т.д.

"Это для таких людей очень важные вещи", - добавила Ткач.

Инклюзивность государственных сайтов

В Минцифре сообщили о результатах ежегодного исследования, призванного оценить уровень доступности государственных сайтов, чтобы понять, чего им не хватает, и увидеть, какие изменения произошли.

Результаты исследования этого года:

увеличилось количество сайтов с высокой степенью доступности. В 2022 году оно составляло 3%, в 2023 году — 4%;

до 18% увеличилось количество сайтов с достаточным уровнем доступности. Это на 1% больше по сравнению с 2022 годом;

уменьшилось количество сайтов со средним уровнем. С 53% в 2024 году до 51% в 2023 году;

не изменилось количество сайтов с низким уровнем доступности — 27%.

Отмечается, что высокий уровень доступности показал портал "Дія. Безбарьерность", а также сайты Винницкой, Львовской и Харьковской областных государственных администраций.

При этом наибольший прогресс за год продемонстрировали сайты Винницкой, Львовской, Полтавской и Волынской областных государственных администраций, Министерства экономики Украины и Электронного кабинета лица с инвалидностью.

Еще в 2021 году количество сайтов с низким уровнем доступности составляло 39%, сейчас их 27%. Государственные сайты изменяются и адаптируются к современным условиям, поскольку доступные онлайн-сервисы особенно важны во время войны.

Напомним, раздел "Дія. Безбарьерность" появился на портале "Дія" в декабре 2022 года. В нем собрали основную информацию о государственных услугах, которые могут понадобиться ВПЛ, людям с инвалидностью, пожилым людям, а также родителям и безработным.