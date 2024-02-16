Правительство поддержало запуск образовательного приложения "Мрія ID": какие будет иметь возможности

Правительство утвердило положение о функционировании инновационного образовательного приложения "Мрія ID", цель которого – сделать подход к обучению более современным и удобным для всех участников образовательного процесса.

Об этом сообщили в Минцифре.

"Уже скоро запустим образовательное приложение "Мрія" — Правительство приняло соответствующее постановление. Цифровизация изменит подход к обучению и сделает его более современным и удобным для учеников, учителей и родителей", - говорится в сообщении.

О принятии постановления также сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утверждено Положение о функционировании образовательного мобильного приложения "Мрія", определяющее основные задачи, функциональные возможности, составляющие, механизм функционирования и субъектов образовательного мобильного приложения "Мрія", процедуру предоставления доступа к нему, а также порядок использования уникального общегосударственного идентификатора участника образовательного процесса (Мрія-ID)", - написал Мельничук.

В Минцифре отметили, что "Мрія ID" – это цифровая революция в образовании, которая поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям – развивать образовательный процесс, а родителям – контролировать его.

"Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию - с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. "Мрія" поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории", - отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Что будет в приложении:

информация об обучении и успеваемости учащихся;

библиотека контента, который необходим конкретному ребенку;

информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках;

видеоматериалы;

Мрія-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в "Дії".

Создание приложения "Мрія" 1 сентября 2023 года анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, благодаря приложению у каждого ребенка будет свое портфолио в образовании, где будет информация о его достижениях и планах.

Кроме того, у "Мрії" будет удобный интерфейс, чтобы следить за графиком занятий и внешкольных активностей ребенка.

Родителям "Мрія" будет помогать знать, находится ли их ребенок в безопасности во время воздушных тревог. Для этого достаточно будет одного нажатия в приложении после того, как учитель завел детей в укрытие. Также родители смогут видеть, в чем их ребенок более талантлив, понять, в чем ребенок нуждается в помощи, а что ему удается блестяще. Кроме того, "Мрія" будет содержать контент и для родителей, что будет способствовать их саморазвитию.

Приложение также будет давать родителям возможность получать обратную связь от учителя.

Кроме того, благодаря "Мрії" учитель сможет использовать не только стандартные материалы для подготовки уроков, но и специальные курсы. Это может сделать обучение более интересным.