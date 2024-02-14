Приложение "Дія" станет open-source продуктом: что это значит

Правительство одобрило постановление, позволяющее открыть код "Дії" – теперь любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, подходящие к приложению.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"С открытым кодом и документацией мы сможем быстро экспортировать "Дію" в другие страны. Open-source продукты - это о прозрачности, которая также будет хорошим сигналом для наших партнеров", - написал он в своем телеграм-канале.

Федоров также сообщил, что топовые мировые продукты работают на открытом коде. Среди них – эстонское приложение X-Road, на основе которого была построена система Трембита, отвечающая за быстрый обмен данными между реестрами.

Кроме того, по словам главы Минцифры, IT-сообщество сможет понять, как работает "Дія", проанализировать код и особенности архитектуры приложения. А еще разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые будут рассмотрены командой разработчиков.

"Путь ко всем крутым государственным решениям — в open-source. "Дія" будет первой. Открыв код, конечно, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования "Дії"", - резюмировал Федоров.

В Минцифре объяснили, что будет создано тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации, поэтому данные украинцев будут оставаться в полной безопасности.

Напомним, Украина, Великобритания и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве, которое поможет странам быстро и эффективно обмениваться опытом в области информационных технологий.

Кроме того, Эстония готовится к запуску собственного приложения mRiik на базе украинской "Дії", однако пока столкнулась с некоторыми трудностями.

В 2023 году стало известно, что команда Минцифры ведет переговоры по экспорту приложения "Дія" с 10 странами, в частности, с Замбией и Колумбией.