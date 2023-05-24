Колумбия и Замбия внедрят аналог "Дії": на очереди еще 10 стран

Команда Министерства цифровой трансформации ведет переговоры по экспорту приложения "Дія" с 10 странами. В настоящее время рассматривается партнерство с Замбией и Колумбией.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, команда Минцифры представила приложение "Дія" на первом в истории саммите Diia in DC в Вашингтоне.

"Имеем уникальный опыт цифровизации. Несмотря на войну, продолжаем строить мощную цифровую страну, запускать новые сервисы и услуги для граждан и бизнеса. Системно меняем философию взаимодействия между государством и человеком", - отметил Федоров.

Он добавил, что приложением "Дія" пользуются 19 миллионов украинцев, которые имеют возможность получить 14 документов и 30 сервисов в несколько кликов в смартфоне.

Как отметил Федоров, приложение "Дія" - это мощный бренд Украины, принадлежащий каждому украинцу.

"Работаем над внедрением "Дії" еще на двух континентах. Будем сотрудничать с Колумбией и Замбией. Будем изучать возможности, чтобы поделиться опытом цифровой трансформации с этими странами. Об этом на сегодняшнем саммите рассказала администратор USAID Саманта Пауэр", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что Минцифры ведет переговоры по экспорту приложения "Дія с 10 государствами, несколько из которых поддерживают USAID.

"Верю, что саммит в США стал еще одним мощным толчком для укрепления имиджа Украины как цифровой страны. Будущее точно за нами", - резюмировал Федоров.

"В январе этого года я объявила, что США поддержат партнерские страны, вдохновленные приложением "Дія" и которые хотят ускорить собственную цифровую трансформацию, развивая и расширяя собственные возможности электронного управления", - отметила Пауэр.

Ранее в USAID объявили о выделении $650 тысяч на совместную разработку подхода по внедрению приложения "Дія" и лежащих в его основе систем и процессов.

Напомним, Эстония перенимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг и запускает приложение mRiik на базе украинской Дії.