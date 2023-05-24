Колумбія та Замбія впровадять аналог "Дії": на черзі ще 10 країн

Команда Міністерства цифрової трансформації веде переговори щодо експорту застосунку "Дія" з 10 країнами. Наразі розглядають партнерство із Замбією та Колумбією.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, команда Мінцифри презентувала застосунок "Дія" на першому в історії саміті Diia in DC у Вашингтоні.

"Маємо унікальний досвід цифровізації. Попри війну продовжуємо будувати потужну цифрову країну, запускати нові сервіси й послуги для громадян та бізнесу. Системно змінюємо філософію взаємодії між державою та людиною", - зазначив Федоров.

Він додав, що наразі "Дією" користуються 19 мільйонів українців, які мають змогу отримати 14 документів та 30 сервісів у кілька кліків в смартфоні.

Як наголосив Федоров, застосунок "Дія" - це потужний бренд України, який належить кожному українцю.

"Працюємо над впровадженням Дії ще на двох континентах. Співпрацюватимемо з Колумбією і Замбією. Вивчатимемо можливості, щоб поділитися досвідом цифрової трансформації з цими країнами. Про це на сьогоднішньому саміті розповіла адміністратор USAID Саманта Пауер", - підкреслив міністр.

Він повідомив, що Мінцифри веде перемовини щодо експорту застосунку "Дія" з 10 державами, кілька з яких підтримує USAID.

"Вірю, що саміт у США став ще одним потужним поштовхом для зміцнення іміджу України як цифрової країни. Майбутнє точно за нами", - резюмував Федоров.

"У січні цього року я оголосила, що США підтримають партнерські країни, яких надихнула "Дія" та які хочуть прискорити власну цифрову трансформацію, розвиваючи та розширюючи власні можливості електронного врядування", – зазначила Пауер.

Раніше в USAID оголосили про виділення $650 тисяч на спільну розробку підходу з впровадження "Дії" та систем і процесів, що лежать в її основі.

Нагадаємо, Естонія переймає українські технології та досвід цифровізації держпослуг та запускає застосунок mRiik на базі української “Дії”.