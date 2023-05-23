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Замінити водійське посвідчення тепер можна в "Дії": як це зробити
У застосунку “Дія” відтепер можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Водії також можуть відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ, який є дійсним на території України.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Замінюйте водійське посвідчення за кілька кліків у Дії. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ", - зазначив Федоров.
За його словами, щоб скористатися послугою, необхідно подати заяву в застосунку "Дія", а потім забрати посвідчення в сервісному центрі МВС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first", - підкреслив Федоров.
Як це зробити?
- клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія
- виберіть причину заміни
- виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик
- виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ
- підпишіть заяву.
Оплатити послугу необхідно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Далі очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від "Дії", коли цифрове водійське буде готове.
"Щоб послуга працювала — не забудьте оновити застосунок. Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держсервіси", - резюмував Федоров.
Нагадаємо, уряд дозволив використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку "Дія" без пластикового аналога.