Замінити водійське посвідчення тепер можна в "Дії": як це зробити

У застосунку “Дія” відтепер можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Водії також можуть відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ, який є дійсним на території України.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Замінюйте водійське посвідчення за кілька кліків у Дії. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ", - зазначив Федоров.

За його словами, щоб скористатися послугою, необхідно подати заяву в застосунку "Дія", а потім забрати посвідчення в сервісному центрі МВС.

"Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first", - підкреслив Федоров.

Як це зробити?

клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія

виберіть причину заміни

виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик

виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ

підпишіть заяву.

Оплатити послугу необхідно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Далі очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від "Дії", коли цифрове водійське буде готове.

"Щоб послуга працювала — не забудьте оновити застосунок. Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держсервіси", - резюмував Федоров.

Нагадаємо, уряд дозволив використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку "Дія" без пластикового аналога.