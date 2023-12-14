Украина, Британия и Эстония создали "цифровую коалицию"

Украина, Великобритания и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве, который поможет странам быстро и эффективно обмениваться опытом в области информационных технологий.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это станет win-win партнерством для всех участников. Мы сможем быстро и эффективно обмениваться опытом и реализовывать общие диджитал-проекты", – отметил Федоров.

По его словам, главная цель меморандума – найти общие цифровые решения, чтобы преодолеть современные вызовы.

"В фокусе – искусственный интеллект и открытые данные. Также договорились с Эстонией и Британией усилить сотрудничество в сфере электронного управления", - отметил министр.

Он добавил, что страны будут совместно решать проблемы, с которыми сталкиваются правительства при цифровизации процессов и предоставлении электронных услуг.

"Фактически, это цифровая коалиция для развития и усиления наших государств. Цифровые технологии могут революционно изменить каждый аспект работы правительств и повысить эффективность предоставления государственных услуг", - констатировал Федоров.

Как ранее сообщал Федоров, Украина готова делиться экспертизой с европейскими партнерами, чтобы вместе разрабатывать инновационные решения и добиваться топовых результатов.

Команда Министерства цифровой трансформации ведет переговоры по экспорту приложения "Дія" с 10 странами. В настоящее время рассматривают партнерство с Замбией и Колумбией.