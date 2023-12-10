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Какой уровень цифровых навыков украинцев: результаты исследования
Министерство цифровой трансформации провело исследование цифровой грамотности украинцев. Его цель – отследить динамику развития умений и знаний, связанных с использованием информационных технологий и электронных устройств.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что ведомство проводит такое исследование каждые два года, начиная с 2019 года.
Так, уровень цифровых навыков украинцев имеет тенденцию к росту. По результатам исследования 93% взрослого населения страны от 18 до 70 лет обладают цифровыми навыками в целом.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Минцифре напоминают, что одно из условий интеграции Украины в ЕС – это цифровизация государственных процессов. Реализация этого невозможна без граждан, владеющих цифровыми навыками и готовых получать услуги онлайн.
Именно поэтому ведомство запустило платформу Дія.Образование — первый в Украине масштабный проект, направленный на повышение уровня цифровой грамотности украинцев.
Согласно результатам нынешнего исследования показатель взрослого населения с цифровыми навыками ниже базового уровня вырос на 12,6% по сравнению с 2019 годом и составляет 40,4%.
Также процент населения, не обладающего никакими навыками, уменьшился вдвое по сравнению с 2019 годом и составляет 7,2%.
Кроме того, 56% опрошенных видят положительные изменения в собственной цифровой грамотности.
Также впервые исследовано, как уровень цифровой грамотности оказывает влияние на карьерный рост и заработную плату. Согласно полученным результатам, 85% опрошенных признали, что люди с более высоким уровнем цифровых навыков имеют больше возможностей карьерного роста. Дополнительно 82% участников исследования отметили, что такие навыки важный фактор для получения престижной и перспективной работы.
В ходе исследования украинцы определили самые распространенные меры по безопасному пользованию интернетом. Среди них использование сложных паролей, пользование антивирусом, двухфакторная аутентификация.
Исследование также показало, что за последние 2 года количество тех, кто сталкивался с проблемами безопасности в сети, выросло на 14%.
"Одна из приоритетных целей Минцифры — развитие цифровых навыков украинцев. За 4 года доля людей, обладающих цифровыми навыками, увеличилась на 13% и составляет 60%. Продолжаем развивать человеческий капитал, несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война. Поэтому цифровая грамотность и образование украинцев в дальнейшем остаются нашими приоритетами", - отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Напомним, недавно Минцифры создало платформу Дія.Engine, которая позволит быстро и безопасно цифровизировать и автоматизировать государственные услуги и реестры.
Источник фото: ua.depositphotos.com