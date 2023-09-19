В Украине запустили платформу Дія.Engine: поможет сэкономить миллионы гривен

Минцифры создало платформу Дія.Engine, которая позволит быстро и безопасно цифровизировать и автоматизировать государственные услуги и реестры.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дія. Engine — это инновационный инструмент, который позволяет органам власти удобно и быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных. Благодаря этому государство сможет экономить миллионы, а украинцы будут скорее получать качественные сервисы онлайн", - подчеркнул Федоров.

Зачем Дія.Engine

Министр напомнил, что большинство баз данных и систем в Украине технологически устарели и уязвимы к кибератакам. Часть хранится в бумажном виде или эксель-табличках.

По словам главы Минцифры, без их трансформации и обновления невозможно построить самое удобное цифровое государство в мире.

Успешный кейс

"Сейчас на платформе Дія. Engine разрабатывается 50 реестров, часть из них уже работает в пользу украинцев. Например, Реестр поврежденного и разрушенного имущества, который помог запустить услугу єВідновлення в Дії. Сервис стал основой для прозрачного восстановления", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что для разработки реестров в Дія. Engine не нужны большие команды или специалисты высокого уровня.

"Освоить широкий функционал можно легко и быстро. На сегодняшний день подготовили 70 разработчиков, которые уже создают реестры и цифровые услуги на платформе", - подчеркнул Федоров.

Напомним, в рамках программы єВідновлення уже 12 146 украинцев получили выплаты на общую сумму более 1 миллиарда гривен для ремонта квартир и домов, которые были повреждены в результате российских обстрелов.