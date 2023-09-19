В Україні запустили платформу Дія.Engine: допоможе зекономити мільйони гривень

Мінцифри створило платформу Дія.Engine, яка дасть змогу швидко й безпечно цифровізувати й автоматизувати державні послуги та реєстри.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дія.Engine — це інноваційний інструмент, який дає змогу органам влади зручно та швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних. Завдяки цьому держава зможе економити мільйони, а українці швидше отримуватимуть якісні сервіси онлайн", - наголосив Федоров.

Навіщо Дія.Engine

Міністр нагадав, що більшість баз даних та систем в Україні технологічно застарілі і вразливі до кібератак. Частина досі зберігається в паперовому вигляді чи ексель-табличках.

За словами очільника Мінцифри, без їх трансформації та оновлення неможливо побудувати найзручнішу цифрову державу у світі.

Успішний кейс

"Зараз на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів, частина з них уже працює на користь українців. Наприклад, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який допоміг запустити послугу єВідновлення в Дії. Сервіс став основою для прозорої відбудови", - підкреслив Федоров.

Він зауважив, що для розробки реєстрів у Дія.Engine не потрібні великі команди чи фахівці високого рівня.

"Опанувати широкий функціонал можна легко і швидко. На сьогодні підготували 70 розробників, які вже створюють реєстри та цифрові послуги на платформі", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, у рамках програми "єВідновлення" вже 12 146 українців отримали виплати на загальну суму понад 1 мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.