Україна, Британія та Естонія утворили "цифрову коаліцію"

Україна, Велика Британія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво, що допоможе країнам швидко й ефективно обмінюватися досвідом у галузі інформаційних технологій.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це стане win-win партнерством для всіх учасників. Ми зможемо швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти", - зазначив Федоров.

За його словами, головна мета меморандуму — знайти спільні цифрові рішення, щоб подолати сучасні виклики.

"У фокусі — штучний інтелект і відкриті дані. Також домовилися з Естонією та Британією посилити співробітництво у сфері електронного урядування", - зауважив міністр.

Він додав, що країни спільно вирішуватимуть проблеми, з якими стикаються уряди під час цифровізації процесів та надання електронних послуг.

"Фактично це цифрова коаліція для розвитку та підсилення наших держав. Цифрові технології можуть революційно змінити кожен аспект роботи урядів і підвищити ефективність надання державних послуг", - констатував Федоров.

Як раніше повідомляв Федоров, Україна готова ділитися експертизою з європейськими партнерами, щоб разом розробляти інноваційні рішення та досягати топових результатів

Команда Міністерства цифрової трансформації веде переговори щодо експорту застосунку "Дія" з 10 країнами. Наразі розглядають партнерство із Замбією та Колумбією.