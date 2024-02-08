В "Дії" появилась карта укрытий: как пользоваться (ВИДЕО)

В приложении "Дія" появилась интерактивная карта укрытий, позволяющая пользователям определять расположение ближайших бомбоубежищ и сообщать об их состоянии. Из соображений безопасности данная функция не касается укрытий, которые находятся в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также можно оценить укрытие, а отзывы о них в дальнейшем будут переданы в ответственные органы местного самоуправления для принятия необходимых мер по решению возникающих проблем.

"Находите безопасное место во время воздушных тревог быстро и удобно на новой интерактивной карте укрытий в Действии. А еще просматривайте адрес, вид укрытия, его рейтинг и фото. Узнайте информацию о доступе и сколько людей оно вмещает", - говорится в сообщении "Дії" .

Чтобы найти ближайшее укрытие, нужно открыть "Дію", перейти в "Незламність" и "Показать ближайшие укрытия". Затем предоставите приложению доступ к своей геолокации. После чего выберите нужное укрытие на карте и проложите маршрут.

Сообщается, что все данные из единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в "Дії" вместе с фото и описанием конкретного объекта. На карте можно будет узнать вид укрытия, сколько людей оно вмещает, его рейтинг и посмотреть фото.

В приложении также можно использовать фильтры для определения специфических требований к укрытиям, например для обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями.

Сообщается, что карта будет работать и в офлайн-режиме, но для этого ее нужно скачать.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, в конце 2023 года количество соответствующих нормам укрытий увеличилось почти на 2 тысячи. И на сегодняшний день уже около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории отвечают установленным требованиям. К началу полномасштабного вторжения этот показатель был втрое меньше.

Напомним, ранее карта укрытий появилась в обновленной версии приложения "Киев Цифровой". У пользователей также появилась возможность сообщить местным властям о закрытом или недоступном укрытии.

Добавим, что в начале января в Украине официально разрешено заходить в укрытие вместе с домашними питомцами. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным Министерством внутренних дел 10 января 2024 в приказ №18, который регламентирует содержание и использование защитных сооружений гражданской защиты.

Владельцы домашних животных, попадающие в укрытия, должны находиться в специально отведенных для этого зонах или в отдельных помещениях. Также большие собаки должны быть в намордниках и на поводках, а владельцы должны обеспечить безопасность окружающих и имущества от причинения вреда домашним животным.