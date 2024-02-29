"Дію" планують зробити повністю безбар’єрною до кінця року

Мінцифри розпочало модернізацію "Дії": до кінця 2024 року застосунок і портал хочуть адаптувати під вимоги цифрової доступності, зокрема – для людей із вадами зору та слуху.

Про це повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифри Валерія Ткач, передає "Укрінформ".

"На жаль, ще не всі державні вебресурси в Україні відповідають вимогам цифрової доступності. Проте минулого року ситуація покращилася – таких сайтів стало на 23% більше. І Мінцифри хоче власним прикладом заохотити всіх пришвидшити цей процес. Так, ми плануємо провести модернізацію всіх сторінок сайту міністерства, порталу та мобільного застосунку "Дія". І маємо за мету до кінця року зробити портал "Дія" повністю доступним", - заявила Ткач.

Зазначається, що міністерство сумісно із "Проєктом підтримки Дія" Програми розвитку ООН (UNDP) працює над впровадженням цифрової доступності для всіх ресурсів органів центральної влади та органів місцевого самоврядування.

За словами представниці Мінцифри, усі нові послуги, які створюються, проходять перевірку на дотримання вимог цифрової доступності. Це робиться для того, щоб кожна людина в Україні, яка має обмежені можливості по зору, слуху і т. д., могла користуватися цими сервісами і послугами – без "мишки", за допомогою screen reader тощо.

"Це для таких людей вкрай важливі речі", - додала Ткач.

Інклюзивність державних сайтів

У Мінцифри повідомили про результати щорічного дослідження, яке покликане оцінити рівень доступності державних сайтів, щоб зрозуміти, чого їм не вистачає, та побачити, які відбулись зміни.

Результати цьогорічного дослідження:

збільшилась кількість сайтів з високим рівнем вебдоступності. У 2022 вона становила 3%, у 2023 — 4%;

до 18% зросла кількість вебсайтів з достатнім рівнем доступності. Це на на 1% більше порівняно із 2022 роком;

зменшилась кількість сайтів з середнім рівнем. З 53% у 2024 до 51% у 2023;

не змінилася кількість сайтів із низьким рівнем вебдоступності — 27%.

Зазначається, що високий рівень доступності показав портал "Дія.Безбар'єрність", а також сайти Вінницької, Львівської та Харківської обласних державних адміністрацій.

При цьому найбільший прогрес за рік продемонстрували сайти Вінницької, Львівської, Полтавської та Волинської обласних державних адміністрацій, Міністерства економіки України та Електронного кабінету особи з інвалідністю.

Ще у 2021 році кількість сайтів з низьким рівнем доступності становила 39%, зараз їх 27%. Державні сайти змінюються та адаптуються до сучасних умов, оскільки доступні онлайн-сервіси особливо важливі під час війни.

Нагадаємо, розділ "Дія.Безбар'єрність" з'явився на порталі "Дія" у грудні 2022 року. У ньому зібрали основну інформацію про державні послуги, які можуть знадобитися ВПО, людям з інвалідністю, літнім людям, а також батькам та безробітнім.