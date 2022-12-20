Для батьків, ВПО, людей з інвалідністю: на порталі "Дія" з'явився розділ "Безбар'єрність"

На порталі "Дія" з'явився новий розділ – "Дія. Безбар'єрність". Там зібрали усю необхідну інформацію про держпослуги, що, як запевняють в Офісі Президента, "спростить взаємодію з державою для всіх, хто потребує допомоги в різні моменти життя".

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Про це 20 грудня повідомила пресслужба ОП.

На порталі зібрали основну інформацію про державні послуги, які можуть знадобитися ВПО, людям з інвалідністю, літнім людям, а також батькам та безробітнім.

Весь контент розділу розподілений за трьома форматами:

гіди – відповіді на запитання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку ВПО);

інструкції – допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);

особистий досвід – історії людей (наприклад, як підготуватися до пологів чи змінити професію після 60 років).

"Розділ "Дія. Безбар'єрність" складається зі статей, які будуть корисними для українців у різні періоди життя. На порталі багато необхідної інформації для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та тих, хто шукає роботу. Наприклад, тут можна знайти інформацію, як користуватися електронною пенсійною книжкою, як без досвіду знайти роботу, як оформити житлову субсидію чи що потрібно знати батькам новонародженого", - розповіли у ОП.

Проект розроблений у співпраці з літніми людьми, молодими батьками, людьми з інвалідністю тощо.

Раніше, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого була призупинена.