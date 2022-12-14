Резидента Дія.City придбала глобальна технологічна компанія

Українську компанію Rozdoum, яка є резидентом Дія.City, придбала глобальна технологічна компанія Adaptavist з Британії. Це перший випадок купівлі резидента Дія.City іноземною компанією.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сміливість та стійкість українського технологічного бізнесу в умовах війни вражає топові світові компанії. Маємо перший кейс купівлі резидента Дія.City глобальним брендом", - зазначив міністр.

Він зазначив, що українська технологічна компанія Rozdum родом із Харкова. Розробляє рішення для цифрової трансформації бізнесу. Незважаючи на активні обстріли міста росіянами, вони жодного дня не зупиняли роботи та зберегли 100% своїх контрактів.

Глобальний провайдер технологічних рішень з Британії Adaptavist вирішив підтримати зростання української компанії та зробити внесок в економічну відбудову України.

За словами Федорова, саме простір Дія.City став найкращим рішенням, щоб Adaptavist та Rozdoum отримали максимально привабливі та прозорі умови угоди.

"Переконаний, що далі кейсів купівлі українських стартапів глобальними світовими компаніями буде ще більше. Адже попри все, український бізнес продовжує розвиватися. А Дія.City допомагає йому в цьому. Низькі податки, прозорість та сет ефективних інструментів — все для того, щоб компанії збільшували свою інвестиційну привабливість, ставали конкурентоздатними і підтримували економічну стійкість України", - наголосив міністр.

Зазначимо, "Дія.City" – це альтернативна модель ведення IT-бізнесу із прозорими, комфортними та стабільними правилами гри, які зафіксовані законодавчо на 25 років. Нею може скористатися будь-яка IT-компанія у будь-якому регіоні України.

Раніше Федоров заявляв, що правовий режим "Дія.Сity" є однією з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою.

Також нещодавно Кабінет міністрів України розширив дію правового режиму “Дія.City” на нові види технологічної діяльності.