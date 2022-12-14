Резидента Дія.City приобрела глобальная технологическая компания

Украинскую компанию Rozdoum, являющуюся резидентом Дія.City, приобрела глобальная технологическая компания Adaptavist из Британии. Это первый случай покупки резидента Дія.City иностранной компанией.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Смелость и устойчивость украинского технологического бизнеса в условиях войны поражает топовые мировые компании. Есть первый кейс покупки резидента Дія.City глобальным брендом", - отметил министр.

Он сообщил, что украинская технологическая компания Rozdum родом из Харькова. Разрабатывает решения по цифровой трансформации бизнеса. Несмотря на активные обстрелы города россиянами, они ни дня не останавливали работу и сохранили 100% своих контрактов.

Глобальный провайдер технологических решений из Британии Adaptavist решил поддержать рост украинской компании и внести вклад в экономическое восстановление Украины.

По словам Федорова, именно пространство Дія.City стало наилучшим решением, чтобы Adaptavist и Rozdoum получили максимально привлекательные и прозрачные условия сделки.

"Убежден, что дальше кейсов покупки украинских стартапов глобальными мировыми компаниями будет еще больше. Ведь несмотря на все, украинский бизнес продолжает развиваться. А Дія.City помогает ему в этом. Низкие налоги, прозрачность и сет эффективных инструментов — все для того, чтобы компании увеличивали свою инвестиционную привлекательность, становились конкурентоспособными и поддерживали экономическую устойчивость Украины", - подчеркнул министр.

Отметим, "Дія.City" - альтернативная модель ведения IT-бизнеса с прозрачными, комфортными и стабильными правилами игры, которые зафиксированы законодательно на 25 лет. Ею может воспользоваться любая IT-компания в любом регионе Украины.

Ранее Федоров заявлял, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.

Также недавно Кабинет Министров Украины расширил действие правового режима "Дія.City" на новые виды технологической деятельности.