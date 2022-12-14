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- IT и Телеком
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Резидента Дія.City приобрела глобальная технологическая компания
Украинскую компанию Rozdoum, являющуюся резидентом Дія.City, приобрела глобальная технологическая компания Adaptavist из Британии. Это первый случай покупки резидента Дія.City иностранной компанией.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Смелость и устойчивость украинского технологического бизнеса в условиях войны поражает топовые мировые компании. Есть первый кейс покупки резидента Дія.City глобальным брендом", - отметил министр.
Он сообщил, что украинская технологическая компания Rozdum родом из Харькова. Разрабатывает решения по цифровой трансформации бизнеса. Несмотря на активные обстрелы города россиянами, они ни дня не останавливали работу и сохранили 100% своих контрактов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глобальный провайдер технологических решений из Британии Adaptavist решил поддержать рост украинской компании и внести вклад в экономическое восстановление Украины.
По словам Федорова, именно пространство Дія.City стало наилучшим решением, чтобы Adaptavist и Rozdoum получили максимально привлекательные и прозрачные условия сделки.
"Убежден, что дальше кейсов покупки украинских стартапов глобальными мировыми компаниями будет еще больше. Ведь несмотря на все, украинский бизнес продолжает развиваться. А Дія.City помогает ему в этом. Низкие налоги, прозрачность и сет эффективных инструментов — все для того, чтобы компании увеличивали свою инвестиционную привлекательность, становились конкурентоспособными и поддерживали экономическую устойчивость Украины", - подчеркнул министр.
Отметим, "Дія.City" - альтернативная модель ведения IT-бизнеса с прозрачными, комфортными и стабильными правилами игры, которые зафиксированы законодательно на 25 лет. Ею может воспользоваться любая IT-компания в любом регионе Украины.
Ранее Федоров заявлял, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.
Также недавно Кабинет Министров Украины расширил действие правового режима "Дія.City" на новые виды технологической деятельности.