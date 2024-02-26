Образовательные документы будут в "Дії": стартует бета-тест новой услуги

Скоро украинцы смогут подтянуть аттестат и диплом в приложение "Дія". Сейчас есть уникальная возможность воспользоваться сервисом первым и присоединиться к бета-тестированию новой услуги.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте", – отметил Федоров.

Он призвал украинцев воспользоваться новым сервисом первым.

"Присоединяйтесь к бета-тестированию. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии", - подчеркнул министр.

Кто может присоединиться к бета-тесту?

гражданин Украины от 14 лет

у кого есть верифицированный налоговый номер

Регистрация на бета-тест по ссылке.

Онлайн-браки в "Дії"

В мобильном приложении "Дія" вскоре запустят услугу, благодаря которой люди смогут жениться онлайн, используя видеосвязь.

"Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса", - сказал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, благодаря онлайн-браку военные смогут жениться дистанционно.

В то же время Федоров заверил, что услуга будет безопасной и женить кого-то без его или ее ведома невозможно, ведь будет несколько этапов верификации.

Заметим, что в "Дії" уже работает услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков .