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Образовательные документы будут в "Дії": стартует бета-тест новой услуги
Скоро украинцы смогут подтянуть аттестат и диплом в приложение "Дія". Сейчас есть уникальная возможность воспользоваться сервисом первым и присоединиться к бета-тестированию новой услуги.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте", – отметил Федоров.
Он призвал украинцев воспользоваться новым сервисом первым.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Присоединяйтесь к бета-тестированию. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии", - подчеркнул министр.
Кто может присоединиться к бета-тесту?
- гражданин Украины от 14 лет
- у кого есть верифицированный налоговый номер
Регистрация на бета-тест по ссылке.
Онлайн-браки в "Дії"
В мобильном приложении "Дія" вскоре запустят услугу, благодаря которой люди смогут жениться онлайн, используя видеосвязь.
"Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса", - сказал глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, благодаря онлайн-браку военные смогут жениться дистанционно.
В то же время Федоров заверил, что услуга будет безопасной и женить кого-то без его или ее ведома невозможно, ведь будет несколько этапов верификации.
Заметим, что в "Дії" уже работает услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков .