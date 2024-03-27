Голова Мінцифри анонсував нові послуги у "Дії": що з'явиться найближчим часом

У застосунку "Дія" вже зовсім скоро запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями, а також у планах є послуги для ветеранів.

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Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає Forbes.

"У найближчий час ми запустимо кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в "Дії". Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі", – повідомив голова міністерства.

Крім того, він нагадав, що Мінцифри працює над запуском послуги одруження онлайн.

"Це такі перші важливі нотаріальні дії, які будуть відбуватися завдяки "Дії", – сказав він, додавши, що також у планах інші нотаріальні послуги.

Також, за його словами, незабаром у застосунку може зʼявитися можливість розмитнення авто.

"Ми чекаємо тільки голосування у парламенті, це важливий антикорупційний законопроєкт", – зазначив Федоров.

"Послуги для ветеранів – ми над цим активно працюємо… і "Дія.Підпис" для юридичних осіб. Це все, що ми в найближчий час запустимо", – заявив очільник Мінцифри.

Також, за словами Федорова, через "Дію" скоро можна буде відновити втрачені документи.

Нагадаємо, нещодавно Міністерства оборони, охорони здоров'я та цифрової трансформації України оголосили про спільне впровадження нової онлайн-послуги для військовослужбовців, яка дозволить подавати медичні декларації через державний портал електронних послуг "Дія".

Також раніше повідомлялося, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України Маркіян Ключковський, підписали угоду, щоб українці через "Дію" змогли подавати заяву про відшкодування збитків, отриманих від російської агресії.

Додамо, що у "Дії" з'явилася нова послуга – тепер у застосунок можна завантажувати документи про освіту: від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Також зазначимо, що Мінцифри розпочало модернізацію "Дії": до кінця 2024 року застосунок і портал хочуть адаптувати під вимоги цифрової доступності, зокрема – для людей із вадами зору та слуху.