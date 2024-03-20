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Швидше і простіше: на НМТ-2024 тепер можна зареєструватися через "Дію"
Майбутні учасники національного мультипредметного тесту, який проводитиметься у 2024 році, можуть створити персональний кабінет за допомогою мобільного застосунку "Дія".
Про це повідомляє видання osvita.ua.
Зазначається, що у такому випадку у ході реєстрації на НМТ-2024 майбутньому вступнику необхідно в е-кабінеті окремо завантажити тільки документ про освіту.
Натомість усі особисті дані про учасника мультитесту будуть внесені до системи автоматично.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Таке автоматичне внесення вступниками особистих даних не потребує їхнього підтвердження, тобто вступнику не треба завантажувати копії документів, які підтверджують унесені ним особисті дані", - йдеться в повідомленні.
Крім того, регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно буде витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних, що пришвидшить процедуру реєстрації.
НМТ-2024
Нагадаємо, реєстрація на національний мультитест у 2024 році стартувала 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. Проводитимуть його з 14 травня до 19 липня.
Учасники складатимуть іспит із чотирьох предметів, з яких три визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір. Обрати можна буде з таких предметів:
- українська література;
- англійська мова;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- французька мова;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія.
Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години.
На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета.
Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.
Довідка
Національний мультипредметний тест — це форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, введена у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну. НМТ введено тимчасово у 2022-2024 роках з метою замінити традиційні вступні випробування у форматі ЗНО.
Фото: ua.depositphotos.com