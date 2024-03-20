Швидше і простіше: на НМТ-2024 тепер можна зареєструватися через "Дію"

Майбутні учасники національного мультипредметного тесту, який проводитиметься у 2024 році, можуть створити персональний кабінет за допомогою мобільного застосунку "Дія".

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Про це повідомляє видання osvita.ua.

Зазначається, що у такому випадку у ході реєстрації на НМТ-2024 майбутньому вступнику необхідно в е-кабінеті окремо завантажити тільки документ про освіту.

Натомість усі особисті дані про учасника мультитесту будуть внесені до системи автоматично.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти

"Таке автоматичне внесення вступниками особистих даних не потребує їхнього підтвердження, тобто вступнику не треба завантажувати копії документів, які підтверджують унесені ним особисті дані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно буде витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних, що пришвидшить процедуру реєстрації.

НМТ-2024

Нагадаємо, реєстрація на національний мультитест у 2024 році стартувала 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. Проводитимуть його з 14 травня до 19 липня.

Учасники складатимуть іспит із чотирьох предметів, з яких три визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір. Обрати можна буде з таких предметів:

українська література;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія.

Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години.

На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета.

Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.

Довідка

Національний мультипредметний тест — це форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, введена у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну. НМТ введено тимчасово у 2022-2024 роках з метою замінити традиційні вступні випробування у форматі ЗНО.

Фото: ua.depositphotos.com