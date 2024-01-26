Вступна кампанія-2024: в МОН повідомили дати проведення НМТ

Цьогоріч замість традиційного ЗНО для вступу у ВНЗ абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ). У 2024 році його проводитимуть з 14 травня до 19 липня.

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Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Згідно з повідомленням, це передбачено наказом МОН № 1581, який був підписаний 29 грудня 2023 року.

Учасники складатимуть іспит із чотирьох предметів, з яких три визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір. Обрати можна буде з таких предметів:

українська література;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія.

Зазначається, що вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години.

На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета.

Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.

Довідка

Національний мультипредметний тест — це форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, введена у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну. НМТ введено тимчасово у 2022-2024 роках з метою замінити традиційні вступні випробування у форматі ЗНО.

Фото: ua.depositphotos.com