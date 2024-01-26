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Вступительная кампания-2024: в МОН сообщили даты проведения НМТ
Вместо традиционного ВНО для поступления в вузы абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). В 2024 году его будут проводить с 14 мая по 19 июля.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Согласно сообщению, это предусмотрено приказом МОН № 1581, подписанным 29 декабря 2023 года.
Участники будут сдавать экзамен по четырем предметам, из которых три определены (украинский язык, математика, история Украины) и один — на выбор. Выбрать можно будет из следующих предметов:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- украинская литература;
- английский язык;
- испанский язык;
- немецкий язык;
- французский язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия.
Отмечается, что поступающие будут проходить тест в течение одного дня в два этапа, каждый из которых продлится по два часа.
На первом этапе участников будут тестировать по украинскому языку и математике, на втором – по истории Украины и выбранному предмету.
Между этапами предусмотрен перерыв 20 минут.
Справка
Национальный мультипредметный тест — это форма проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине, введенная в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. НМТ введено временно в 2022-2024 годах с целью замены традиционных экзаменов в формате ВНО.
Фото: ua.depositphotos.com