Вступительная кампания-2024: в МОН сообщили даты проведения НМТ

Вместо традиционного ВНО для поступления в вузы абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). В 2024 году его будут проводить с 14 мая по 19 июля.

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Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Согласно сообщению, это предусмотрено приказом МОН № 1581, подписанным 29 декабря 2023 года.

Участники будут сдавать экзамен по четырем предметам, из которых три определены (украинский язык, математика, история Украины) и один — на выбор. Выбрать можно будет из следующих предметов:

украинская литература;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык;

биология;

география;

физика;

химия.

Отмечается, что поступающие будут проходить тест в течение одного дня в два этапа, каждый из которых продлится по два часа.

На первом этапе участников будут тестировать по украинскому языку и математике, на втором – по истории Украины и выбранному предмету.

Между этапами предусмотрен перерыв 20 минут.

Справка

Национальный мультипредметный тест — это форма проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине, введенная в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. НМТ введено временно в 2022-2024 годах с целью замены традиционных экзаменов в формате ВНО.

Фото: ua.depositphotos.com