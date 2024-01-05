В 2024 году финансирование отрасли образования увеличится на 21% - премьер

В 2024 году выплаты украинским педагогам будут повышены на 21% – расходы бюджета на образование превысят 170 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства. Это на 20 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом.

По его словам, правительство выделит дополнительные 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях. Также по 1,5 млрд грн будет направлено на проект "Новая украинская школа", а также на модернизацию школьных столовых. Еще 1 млрд грн будут выделены на школьные автобусы.

Премьер добавил, что правительство в 2024 году запустит масштабную реформу высшего образования, которая позволит охватить государственной поддержкой больше студентов.

"Сейчас 60% студентов учится на контракте. Наша цель - чтобы наоборот, более 60% студентов получали разные виды государственной поддержки", - отметил Денис Шмигаль.

Для этого Кабмин хочет ввести модель государственных грантов, позволяющих полностью или частично покрыть расходы на обучение.

Бюджет 2024: что предусмотрено

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год 9 ноября 2023 года. Документ предусматривает, что доходы бюджета составят 1,76 трлн. грн., а расходы – 3,35 трлн. гривен. Дефицит запланирован на уровне 1,57 трлн. гривен. В то же время внешние заимствования составят 41 млрд долларов.

Предполагается, что реальный валовой внутренний продукт вырастет на 4,6%.

Ожидаемая инфляция будет составлять 9,7%, а курс гривны – 40,7 грн за доллар.

Среди прочего планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2 920 грн (+12,8%). А с 1 марта будет проведена индексация пенсий.