Розпочалася реєстрація на НМТ-2024: що потрібно знати абітурієнтам

Реєстрація на національний мультитест у 2024 році стартувала 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. УЦОЯО забезпечить реєстрацію в безпаперовій формі.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Так, зареєструватися на НМТ треба за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО. Для цього спочатку потенційному вступникові / потенційній вступниці потрібно самостійно створити персональний кабінет і вказати ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу.

У кабінеті також треба виконати такі дії:

зазначити категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";

вказати, чи потрібні спеціальні умови для складання тестування;

вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір;

також вибрати населений пункт, де він/вона планує складати тестування;

обрати мову складання предметів сертифікаційної роботи;

завантажити сканкопії та/або фотокопії документів;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Як реєструватися учасникам, які за кордоном

Якщо 11-класник перебуває за кордоном і вчиться дистанційно в українській школі, він повинен завантажити довідку з місця навчання, отриману саме в цій школі. Якщо він закінчує закордонну школу, тоді перекладена довідка має бути з цього закладу освіти.

При цьому в УЦОЯО радять не зволікати з реєстрацією, аби мати можливість обрати найближчий населений пункт за кордоном, в якому випускник хоче складати тестування.

Як завантажити документи

Під час реєстрації на НМТ треба завантажити сканкопії та/або фотокопії:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

довідку з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2024 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

ідентифікаційний код.

За потреби вступник / вступниця має також додати копії:.

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб;

медичного висновку;

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації;

документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

У разі ненадання тих чи тих копій документів або надання копій, що не відповідають вимогам, вступнику / вступниці відмовлять у реєстрації.

Як виправити інформацію

Після надсилання на обробку реєстраційних даних і документів варто переглядати інформацію в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат ви отримаєте повідомлення про потребу виправити недоліки, треба якомога швидше це зробити. У повідомленні ви отримаєте необхідну інформацію.

Виправити й повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 15 квітня.

До 15 квітня в персональному кабінеті можна буде вносити зміни щодо такого:

навчальний предмет на вибір, з якого вступник/вступниця бажає пройти тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник/вступниця перебуватиме в дні проведення НМТ;

інформація про потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Довідка

Національний мультипредметний тест — це форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, введена у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну. НМТ введено тимчасово у 2022-2024 роках з метою замінити традиційні вступні випробування у форматі ЗНО.

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