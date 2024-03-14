Началась регистрация на НМТ-2024: что нужно знать абитуриентам

Регистрация на национальный мультитест в 2024 году стартовала 14 марта и продлится до 11 апреля включительно. УЦОКО обеспечит регистрацию в безбумажной форме.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Так, зарегистрироваться на НМТ нужно с помощью специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО. Для этого сначала потенциальному абитуриенту нужно самостоятельно создать персональный кабинет и указать идентификационный код, фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.

В кабинете также нужно выполнить следующие действия:

указать категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет";

указать, нужны ли специальные условия для сдачи теста;

выбрать из предложенных перечней учебный предмет;

также выбрать населенный пункт, где он/она планирует сдавать тест;

выбрать язык составления предметов сертификационной работы;

скачать сканкопии и/или фотокопии документов;

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

Как зарегистрироваться участникам, которые за границей

Если 11-классник находится за границей и учится дистанционно в украинской школе, он должен загрузить справку с места учебы, полученную именно в этой школе. Если он заканчивает зарубежную школу, то переведенная справка должна быть из этого учебного заведения.

При этом в УЦОКО советуют не медлить с регистрацией, чтобы иметь возможность выбрать ближайший населенный пункт за границей, в котором выпускник хочет сдавать тестирование.

Как загрузить документы

При регистрации на НМТ нужно загрузить сканкопии и/или фотокопии:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

справка с места учебы, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2024 году (для выпускников этого года), или свидетельства о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

идентификационный код.

При необходимости абитуриент должен также добавить копии:

свидетельства об изменении имени и/или свидетельства о браке;

медицинского заключения;

нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации;

документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.

В случае непредоставления тех или иных копий документов или предоставления копий, не соответствующих требованиям, поступающему откажут в регистрации.

Как исправить информацию

После отправки на обработку регистрационных данных и документов следует просматривать информацию в персональном кабинете. Если вместо сообщения об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат вы получите уведомление о необходимости исправить недостатки, нужно как можно скорее это сделать. В сообщении вы получите необходимую информацию.

Исправить и повторно отправить все на проверку в региональный центр можно до 15 апреля.

До 15 апреля в персональном кабинете можно будет вносить изменения относительно следующего:

учебный предмет, по которому абитуриент желает пройти тестирование;

населенный пункт в Украине или за границей, где поступающий/поступающая будет находиться в дни проведения НМТ;

информация о необходимости прохождения НМТ во время дополнительных сессий.

Справка

Национальный мультипредметный тест — это форма проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине, введенная в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. НМТ введен временно в 2022-2024 годах с целью замены традиционных вступительных испытаний в формате ВНО.

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