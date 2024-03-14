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Началась регистрация на НМТ-2024: что нужно знать абитуриентам
Регистрация на национальный мультитест в 2024 году стартовала 14 марта и продлится до 11 апреля включительно. УЦОКО обеспечит регистрацию в безбумажной форме.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Так, зарегистрироваться на НМТ нужно с помощью специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО. Для этого сначала потенциальному абитуриенту нужно самостоятельно создать персональный кабинет и указать идентификационный код, фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.
В кабинете также нужно выполнить следующие действия:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- указать категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет";
- указать, нужны ли специальные условия для сдачи теста;
- выбрать из предложенных перечней учебный предмет;
- также выбрать населенный пункт, где он/она планирует сдавать тест;
- выбрать язык составления предметов сертификационной работы;
- скачать сканкопии и/или фотокопии документов;
- отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.
Как зарегистрироваться участникам, которые за границей
Если 11-классник находится за границей и учится дистанционно в украинской школе, он должен загрузить справку с места учебы, полученную именно в этой школе. Если он заканчивает зарубежную школу, то переведенная справка должна быть из этого учебного заведения.
При этом в УЦОКО советуют не медлить с регистрацией, чтобы иметь возможность выбрать ближайший населенный пункт за границей, в котором выпускник хочет сдавать тестирование.
Как загрузить документы
При регистрации на НМТ нужно загрузить сканкопии и/или фотокопии:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- справка с места учебы, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2024 году (для выпускников этого года), или свидетельства о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- идентификационный код.
При необходимости абитуриент должен также добавить копии:
- свидетельства об изменении имени и/или свидетельства о браке;
- медицинского заключения;
- нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации;
- документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.
В случае непредоставления тех или иных копий документов или предоставления копий, не соответствующих требованиям, поступающему откажут в регистрации.
Как исправить информацию
После отправки на обработку регистрационных данных и документов следует просматривать информацию в персональном кабинете. Если вместо сообщения об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат вы получите уведомление о необходимости исправить недостатки, нужно как можно скорее это сделать. В сообщении вы получите необходимую информацию.
Исправить и повторно отправить все на проверку в региональный центр можно до 15 апреля.
До 15 апреля в персональном кабинете можно будет вносить изменения относительно следующего:
- учебный предмет, по которому абитуриент желает пройти тестирование;
- населенный пункт в Украине или за границей, где поступающий/поступающая будет находиться в дни проведения НМТ;
- информация о необходимости прохождения НМТ во время дополнительных сессий.
Справка
Национальный мультипредметный тест — это форма проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине, введенная в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. НМТ введен временно в 2022-2024 годах с целью замены традиционных вступительных испытаний в формате ВНО.
Фото: ua.depositphotos.com