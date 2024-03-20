Быстрее и проще: на НМТ-2024 теперь можно зарегистрироваться через "Дію"

Будущие участники национального мультипредметного теста, который пройдет в 2024 году, могут создать персональный кабинет с помощью мобильного приложения "Дія".

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Об этом сообщает издание osvita.ua.

Отмечается, что в таком случае в ходе регистрации на НМТ-2024 поступающему необходимо в е-кабинете отдельно загрузить только документ об образовании.

Все личные данные об участнике мультитеста будут внесены в систему автоматически.

Фото: Украинский центр оценивания качества образования

"Такое автоматическое внесение поступающими личных данных не требует их подтверждения, то есть поступающему не нужно загружать копии документов, подтверждающих внесенные им личные данные", - говорится в сообщении.

Кроме того, региональному центру оценивания качества образования не нужно будет тратить дополнительное время на верификацию личных данных, что ускорит процедуру регистрации.

НМТ-2024

Напомним, регистрация на национальный мультитест в 2024 году стартовала 14 марта и продлится до 11 апреля включительно. Проводить его будут с 14 мая по 19 июля.

Участники будут сдавать экзамен по четырем предметам, из которых три определены (украинский язык, математика, история Украины) и один — на выбор. Выбрать можно будет из следующих предметов:

украинская литература;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык;

биология;

география;

физика;

химия.

Поступающие будут проходить тест в течение одного дня в два этапа, каждый из которых продлится по два часа.

На первом этапе участников будут тестировать по украинскому языку и математике, на втором – по истории Украины и выбранному предмету.

Между этапами предусмотрен перерыв 20 минут.

Справка

Национальный мультипредметный тест — это форма проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине, введенная в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. НМТ введен временно в 2022-2024 годах с целью замены традиционных вступительных испытаний в формате ВНО.

Фото: ua.depositphotos.com