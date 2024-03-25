Міжнародний реєстр збитків: українці зможуть повідомляти про пошкоджене чи знищене майно через "Дію"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України Маркіян Ключковський підписали угоду, щоб українці через "Дію" змогли подавати заяву про відшкодування збитків, отриманих від російської агресії.

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Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Зазначається, що це перший кейс міжнародного обміну даними між Україною та Євросоюзом спільно з Міністерством юстиції, для якого використовуватимуть "Дію".

У Мінцифри повідомляють, що на першому етапі можна буде надіслати заяви про пошкоджене та знищене житлове нерухоме майно, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади, згодом цієї вимоги не буде.

Далі планується розширення послуги, щоб громадяни могли подавати через "Дію" заяви про шкоду життю, здоровʼю, випадки тортур та сексуальне насильство. А також буде додана можливість подавати заяви про відшкодування збитків для бізнесу.

Своєю чергою Федоров зазначив, що через "Дію" заяви про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо можна буде подавати вже з квітня.

"Міністерство юстиції працює над досить складним і тривалим процесом репарацій, а Дія допомагає зробити процес подання заяв до реєстру простим, доступним і безпечним", - повідомив міністр цифрової трансформації.

У Мінцифри зазначають, що сервіс у "Дії" та технічні вимоги до розроблення міжнародного Реєстру реалізовано у співпраці з Міністерства цифрової трансформації та Міністерства юстиції за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

Реєстр збитків

Створення Реєстру збитків - це ініціатива президента Зеленського, перший крок до якої зробили 12 травня 2023 року. Тоді на засіданні міністрів Ради Європи було прийнято Резолюцію про встановлення Розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про створення Реєстру було оголошено на Саміті Глав Держав та Урядів Ради Європи у Рейк’явіку 16-17 травня 2023-го.

Вже 22 березня 2024 року у Києві відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. В першій хвилі офіс очікує до 600 тис. заявок, загальна ж кількість може сягнути 8 млн звернень. Подати їх можуть не лише громадяни, а й бізнес і держструктури.

Чому це важливо?

Реєстр збирає юридичні докази злочинів Росії, фіксує збитки і це є основою для вимоги репарацій від РФ, обґрунтування їх розміру та стягнення збитків нанесених Україні за рахунок арештованих коштів Росії та/або відсотків від них.

За словами виконавчого директора Реєстру збитків Маркіяна Ключковського, подати заяву на відшкодування збитків можна буде через портал "Дія" і у ЦНАПах.

За попередніми оцінками, на кінець 2023 року, для відновлення України потрібно було $486 млрд. Та реальна цифра значно більша, адже війна щодня завдає нових руйнувань.