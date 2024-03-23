В Україні відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих агресією РФ: чому це важливо

22 березня у Києві відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Перші заявки прийматимуть щодо зруйнованого житла.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента Україні за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи, міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер.

"Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві", – зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили посилення співпраці у питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.

Подати заявки можуть не лише громадяни, а й бізнес і держструктури

Офіс очікує в першій хвилі до 600 тис. заявок, загальна ж кількість може сягнути 8 млн звернень. Подати їх можуть не лише громадяни, а й бізнес і держструктури.

"Слід памʼятати, що Реєстр збитків - це лише перший крок. Ми продовжуємо активну роботу над створенням компенсаційного механізму, який буде розглядати заяви, зареєстровані в Реєстрі, та виносити рішення про присудження компенсації. І ми, звичайно, працюємо над тим, аби ці рішення можна було виконати, й люди, компанії та держава отримали реальну, ефективну і справедливу компенсацію", - заявив Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

"Крім того, ми будемо підтримувати потенційних заявників, будемо їм повідомляти про кроки, які вони мають зробити для того, щоби подати заявки. Будемо проводити інформаційні кампанії, аби громадяни України знали й мали усі можливості подати відповідні заявки для задоволення своїх інтересів", - сказала своєю чергою Марія Пейчинович-Бурич, генеральна секретарка Ради Європи.

Реєстр збитків

Створення Реєстру збитків - це ініціатива президента Зеленського, перший крок до якої зробили 12 травня 2023 року: тоді на засіданні міністрів Ради Європи було прийнято Резолюцію про встановлення Розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про створення Реєстру було оголошено на Саміті Глав Держав та Урядів Ради Європи у Рейк’явіку 16-17 травня 2023-го.

Чому це важливо?

Реєстр збирає юридичні докази злочинів Росії, фіксує збитки і це є основою для вимоги репарацій від РФ, обґрунтування їх розміру та стягнення збитків нанесених Україні за рахунок арештованих коштів Росії та/або відсотків від них.

За словами виконавчого директора Реєстру збитків Маркіяна Ключковського, подати заяву на відшкодування збитків можна буде через портал "Дія" і у ЦНАПах.

За попередніми оцінками, на кінець 2023 року, для відновлення України потрібно було 486 млрд доларів. Та реальна цифра значно більша, адже війна щодня завдає нових руйнувань.