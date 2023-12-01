Україна хоче категоризувати збитки від агресії РФ у міжнародному реєстрі: державу відділять від бізнесу та громадян

Кабінет міністрів оновив порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії задля забезпечення підготовки та подання Україною на розгляд до міжнародного реєстру таких збитків, створеного у травні резолюцією Комітету міністрів Ради Європи, пропозицій щодо класифікації категорій таких шкоди та збитків.

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Як повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни до постанови №326 від 20 березня Кабмін ухвалив на засіданні 1 грудня.

Очільник уряду вказав, що такий крок дозволить системно підійти до передавання всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла Росія як державі Україна, так і кожному з її громадян та українським юридичним особам.

"Головним ресурсом нашої відбудови мають стати конфісковані російські активи. Всі розуміють, що це справедливо і правильно. Для легітимної конфіскації Україна запропонувала чітку і зрозумілу дорожню карту. Один з ключових елементів — робота міжнародного реєстру збитків, який працюватиме в Нідерландах", - зазначив Шмигаль.

У порядку визначено пропозиції України до цього реєстру у розрізі категорій збитків, що підлягатимуть компенсації в межах спеціального міжнародного компенсаційного механізму, які відповідатимуть віктимоцентричному підходу, за якого система будується навколо постраждалого та його втрат і збитків.

Підхід передбачає розподіл збитків за трьома основними групами відповідно до субʼєкта подання: категорія А - фізичні особи; категорія В - держава Україна, включаючи центральні та місцеві органи влади, державні чи підконтрольні державі установи; категорія С - юридичні особи, в тому числі держпідприємства, підприємства критичної інфраструктури, а також фізичні особи-підприємці.

Окрім цього, уряд доручив Міністерству юстиції та Міністерству цифрової трансформації забезпечити розробку технічних вимог для створення програмного забезпечення міжнародного реєстру збитків.

Мін'юсту також доручено безоплатно надати реєстру право на використання технічних вимог в якості негрошового внеску України. Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат.