НБУ відмовився збільшити строки повернення валютної виручки

Національний банк України працює над наступним пакетом пом'якшення валютних обмежень, але розширити терміни повернення валютної виручки зараз неможливо.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він нагадав, що в Україні повною мірою запрацював черговий пакет пом’якшення валютних обмежень, який НБУ затвердив на початку травня.

Валютні пом'якшення для бізнесу

"Цей пакет пом’якшення обмежень на сьогодні є найбільшим з початку повномасштабного вторгнення. Можливість зробити цей крок – це результат дуже складної роботи регулятора над створенням необхідних передумов, в основі яких макрофінансова стабільність. Це потребує чималих зусиль на багатьох рівнях взаємодії та сталої партнерської підтримки", - наголосив Пишний.

Він зауважив, що Україна може розраховувати на задекларовану фінансову допомогу від МВФ, Мінфіну США, Європейського Союзу цього року в повному обсязі, що є важливою передумовою валютної лібералізації.

"Одночасно ми продовжуємо пом’якшувати монетарну політику, тримаючи в голові необхідність збереження привабливості гривневих активів та водночас підтримки економіки. Усе це в комплексі створює для бізнесу вікно можливостей. Дуже сподіваюся, що бізнес ним скористається максимально відповідально", - підкреслив очільник НБУ.

Він додав, що кожен із запроваджених кроків з валютної лібералізації регулятор обирав дуже прискіпливо, враховували озвучені бізнесом пріоритети та можливості країни, щоб жодним чином не наразити на ризики макрофінансову стабільність.

Так, НБУ повністю зняв обмеження на імпорт послуг, що було одним із найчастіших запитів бізнесу. За даними лютневого опитування Європейської Бізнес Асоціації, 88% респондентів назвали такі зміни "дуже актуальними". На другому місці була репатріація дивідендів – 71% респондентів. Це пом’якшення НБУ також врахував в нещодавньому пакеті.

"Наші рішення відображають позицію бізнесу, але ризики, в свою чергу, визначають також умови, які ми визначаємо як раз, щоб не допустити надмірного відпливу капіталу. Тому діє щомісячний ліміт для репатріації "нових" дивідендів на рівні 1 млн євро в еквіваленті та щоквартальний ліміт у 1 млн євро для обслуговування прострочення за "старими" боргами. І це цілком адекватні цифри, що підтверджує теж ж опитування ЄБА", - зазначив Пишний.

Очільник НБУ наголосив, що валютний ресурс країни є обмеженим, а тому НБУ поки що не може дати змогу бізнесу і обслуговувати, і погашати такі кредити без обмежень.

Повернення валютної виручки

За словами Пишного, регулятор вже працює над наступним пакетом пом'якшення валютних обмежень.

"За останній місяць ми отримали низку запитів на суттєве збільшення строків повернення експортної виручки по різних галузях, але ми поки що не вбачаємо достатніх підстав для цього. НБУ не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження та одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки. Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі – позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі – дуже небезпечно. Завдання НБУ – зберегти стійкість валютного ринку, що, в тому числі, важливо для відновлення економіки", - пояснив Пишний.

Він навів такі цифри: після скорочення строку повернення експортної виручки у листопаді 2023 року для аграрної продукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за І квартал 2024 року було позитивним і в середньому становило 134 млн дол. США на місяць. Натомість у другому півріччі 2023 році воно було від’ємним (в середньому -1,3 млрд дол. США на місяць).

"Ураховуючи все це, запити про збільшення граничних строків розрахунків за аграрною продукцією до 180 днів, а тим більше, до 360 днів за окремими галузями, мають бути переглянуті і узгоджені з нашими можливостями та пріоритетами", - підкреслив очільник НБУ.

Нагадаємо, 3 травня Національний банк України запровадив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для бізнесу за часів повномасштабної війни. Послаблення здебільшого розширюють можливості для повернення капіталу, заведеного в Україну з-за кордону.

Які пом'якшення валютних обмежень запровадив НБУ: