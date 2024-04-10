"Хай вирішує уряд": В НБУ дистанціювалися від можливого поновлення 180-денного строку повернення валюти аграріями

Національний банк України оцінив позитивні результати скорочення граничного терміну повернення валютної виручки від експорту окремої агропродукції зі 180 до 90 днів. Водночас, остаточне рішення щодо повернення 180-денного терміну за запитом агросектору залишається за Кабінетом Міністрів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" посилаючись на повідомлення НБУ.

Нацбанк повідомляє, що пропозиції бізнесу про розширення граничних термінів розрахунків з 90 до 180 днів з експорту окремих позицій агропромислової продукції будуть розглянуті Кабміном.

Регулятор наголошує, що саме уряд наділений повноваженнями визначати пріоритети, ґрунтуючись на аналізі пропозицій профільних міністерств. При цьому, Національний банк долучатиметься до цього аналізу, зокрема надаватиме власні розрахунки для всебічної оцінки ситуації.

У Нацбанку зазначають, що в межах аналізу профільних міністерств враховується виробничий цикл, особливості логістики за окремими товарами та галузями економіки. Якщо Кабмін надасть аргументовані рекомендації щодо доцільності встановлення інших термінів розрахунків для експорту конкретних товарів, Нацбанк опрацює їх у встановленому порядку.

"У разі надходження від Кабміну аргументованих рекомендацій щодо доцільності встановлення інших (відмінних від загальних) термінів розрахунків для операцій з експорту конкретних товарів, Національний банк опрацює їх у встановленому законодавством порядку", - зазначив центробанк.

Зазначається, що позиція НБУ щодо важливості своєчасного повернення валютної виручки в Україну залишається незмінною.

"Це необхідно і для поліпшення стану платіжного балансу країни, що воює, та збільшення стійкості валютного ринку, і для наближення кроків НБУ щодо пом'якшення валютних обмежень для всіх підприємств. З огляду на це, Національний банк системно протидіє непродуктивному відтоку капіталу, зокрема вживає заходів для своєчасного повернення експортної виручки", - пояснила пресслужба регулятора.

Чому встановили термін в 90 днів

Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що компанії-експортери не повернули до України близько $8 млрд валютної виручки. За його словами, є експортери, які намагаються взагалі виручку не повертати.

1 листопада 2023 видання Bloomberg написало, що українські експортери сільськогосподарської продукції не повернули в Україну близько 3 мільярдів доларів доходів після вторгнення Росії в країну, посилюючи тиск на валютні резерви країни.

Тоді НБУ встановив граничні строки розрахунків за операціями з експорту низки сільгосптоварів на рівні 90 календарних днів замість строку в 180 днів.

"Воно (це рішення - ред) покликано посилити дисципліну дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів та забезпечити повернення валютної виручки в установлені граничні строки розрахунків за окремими операціями з експорту товарів", - заявили в НБУ.

Проте, за тиждень до цього, бізнес закликав владу не допустити подальшого скорочення граничних строків повернення валютної виручки. Більш того, від такого наміру закликав відмовитися комітет Ради з питань економічного розвитку.