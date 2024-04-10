"Пусть решает правительство": В НБУ дистанцировались от возможного возобновления 180-дневного срока возврата валюты аграриями

Национальный банк Украины оценил положительные результаты сокращения предельного срока возврата валютной выручки от экспорта отдельной агропродукции со 180 до 90 дней. В то же время окончательное решение о возвращении 180-дневного срока по запросу агросектора остается за Кабинетом Министров.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" ссылаясь на сообщения НБУ.

Нацбанк сообщает, что предложения бизнеса о расширении предельных сроков расчетов с 90 до 180 дней по экспорту отдельных позиций агропромышленной продукции будут рассмотрены Кабмином.

Регулятор отмечает, что именно правительство наделено полномочиями определять приоритеты, основываясь на анализе предложений профильных министерств. При этом Национальный банк будет приобщаться к этому анализу, в частности, будет предоставлять собственные расчеты для всесторонней оценки ситуации.

В Нацбанке отмечают, что в рамках анализа профильных министерств учитывается производственный цикл, особенности логистики по отдельным товарам и отраслям экономики. Если Кабмин предоставит аргументированные рекомендации по поводу целесообразности установления других сроков расчетов для экспорта конкретных товаров, Нацбанк проработает их в установленном порядке.

"В случае поступления от Кабмина аргументированных рекомендаций о целесообразности установления других (отличных от общих) сроков расчетов для операций по экспорту конкретных товаров, Национальный банк проработает их в установленном законодательством порядке", - отметил центробанк.

Отмечается, что позиция НБУ по поводу важности своевременного возврата валютной выручки в Украину остается неизменной.

"Это необходимо и для улучшения состояния платежного баланса воюющей страны и увеличения устойчивости валютного рынка, и для приближения шагов НБУ по смягчению валютных ограничений для всех предприятий. Учитывая это, Национальный банк системно противодействует непроизводительному оттоку капитала, в частности употребляет мер по своевременному возвращению экспортной выручки", - пояснила прессслужба регулятора.

Почему установили срок в 90 дней

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки. По его словам, есть экспортеры, пытающиеся вообще выручку не возвращать.

1 ноября 2023 г. издание Bloomberg написало, что украинские экспортеры сельскохозяйственной продукции не вернули в Украину около 3 миллиардов долларов доходов после вторжения России в страну, усиливая давление на валютные резервы страны.

Тогда НБУ установил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту ряда сельхозтоваров на уровне 90 календарных дней вместо срока 180 дней.

"Оно (это решение – ред) призвано усилить дисциплину соблюдение субъектами внешнеэкономической деятельности предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечить возврат валютной выручки в установленные предельные сроки расчетов по отдельным операциям по экспорту товаров", - заявили в НБУ.

Однако, за неделю до этого, бизнес призвал власти не допустить дальнейшего сокращения предельных сроков возврата валютной выручки Более того, от такого намерения призвал отказаться комитет Совета по экономическому развитию.