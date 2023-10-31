Вредит экспортерам: депутаты выступили против намерения уменьшить срок возврата валютной выручки

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития призвал правительство и НБУ отказаться от намерения уменьшить срок возврата валютной выручки для экспортеров с 180 до 90 дней.

Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха.

"На днях до нас дошли слухи, откровенно неутешительные. Мол, Правительство с Нацбанком готовят уменьшение сроков возврата валютной выручки вдвое — с 180 до 90 дней. Поэтому мы с коллегами обратились в Кабмин и НБУ по поводу пересмотра этого решения", - отметил Наталуха.

По его словам, идея Правительства была связана со злоупотреблениями нескольких компаний, возящих зерно "по-черному".

Наталуха убежден, что нужно бороться с "черным экспортом" и нормировать механизм возврата валютной выручки.

Но, по его мнению, не стоит надеяться, что столь радикальные и резкие решения изменят ситуацию, не убив при этом львиную часть порядочных украинских экспортеров.

Наталуха подчеркнул, что нововведения касались бы абсолютно всех и тех, кто торгует не аграрной продукцией, и тех, кто возит свои товары не через "зерновой коридор". Поэтому такая идея просто похоронила бы внешнюю торговлю Украины.

"В дальнейшем мы готовы предложить площадку для обсуждения, идеи и предложения, чтобы вместе решить этот вопрос и прикрыть все лазейки для "черного экспорта"", - подчеркнул Наталуха.

В свою очередь глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что получает многочисленные обращения бизнеса относительно неприемлемости решения о сокращении сроков возврата валютной выручки с 180 до 90 дней.

"Поддерживаю возмущение бизнеса. Кто знает сущность аферы с черным зерном, понимает, что срок возврата валютной выручки здесь ни при чем. Сократите до 1 дня – это ничего не даст, ведь фиктивный экспортер на то и фиктивный, чтобы выручку не возвращать и штрафы не платить. Имею основания полагать, что регулятор услышит белый бизнес", - заметил Гетманцев.

Правила экспорта хотят изменить

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует изменить правила экспорта аграрной продукции.

Одним из новшеств будет изменение процедуры возврата НДС экспортерам, которое будет происходить только по возвращении валютной выручки экспортером. Срок возврата выручки планируется уменьшить с 180 до 90 суток.

Кроме того, Нацбанк хочет запретить закрывать счета до снятия валютного контроля.

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