НБУ отказался увеличить сроки возврата валютной выручки

Национальный банк Украины работает над следующим пакетом смягчения валютных ограничений, но расширить сроки возврата валютной выручки сейчас невозможно.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он напомнил, что в Украине в полной мере заработал очередной пакет смягчения валютных ограничений, который утвердил НБУ в начале мая.

Валютные смягчения для бизнеса

"Этот пакет смягчения ограничений на сегодняшний день является наибольшим с начала полномасштабного вторжения. Возможность сделать этот шаг – это результат очень сложной работы регулятора над созданием необходимых предпосылок, в основе которых макрофинансовая стабильность. Это требует немалых усилий на многих уровнях взаимодействия и устойчивой партнерской поддержки". ", - подчеркнул Пышный.

Он отметил, что Украина может рассчитывать на задекларированную финансовую помощь от МВФ, Минфина США, Европейского Союза в этом году в полном объеме, что является важным условием для валютной либерализации.

"Одновременно мы продолжаем смягчать монетарную политику, держа в уме необходимость сохранения привлекательности гривневых активов и одновременно поддержки экономики. Все это в комплексе создает для бизнеса окно возможностей. Очень надеюсь, что бизнес им воспользуется максимально ответственно", - подчеркнул глава НБУ.

Он добавил, что каждый из введенных шагов по валютной либерализации регулятор выбирал очень тщательно, учитывали озвученные бизнесом приоритеты и возможности страны, чтобы никоим образом не подвергнуть риски макрофинансовую стабильность.

Да, НБУ полностью снял ограничения на импорт услуг, что было одним из самых частых запросов бизнеса. По данным февральского опроса Европейской Бизнес Ассоциации, 88% респондентов назвали такие изменения "очень актуальными". На втором месте была репатриация дивидендов – 71% респондентов. Это смягчение НБУ также учело в недавнем пакете.

"Наши решения отражают позицию бизнеса, но риски, в свою очередь, определяют также условия, которые мы определяем как раз, чтобы не допустить чрезмерного утечки капитала. Поэтому действует ежемесячный лимит для репатриации "новых" дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте и ежеквартальный лимит в 1 млн евро для обслуживания просрочки по "старым" долгам. И это вполне адекватные цифры, что подтверждает тоже опрос ЕБА", - отметил Пышный.

Глава НБУ отметил, что валютный ресурс страны ограничен, а потому НБУ пока не может дать возможность бизнесу и обслуживать, и погашать такие кредиты без ограничений.

Возврат валютной выручки

По словам Пышного, регулятор уже работает над следующим пакетом смягчения валютных ограничений.

"За последний месяц мы получили ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но мы пока не усматриваем достаточных оснований для этого. У НБУ нет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки. Первые будут создавать дополнительный Спрос на иностранную валюту, вторые – скажутся на уменьшении предложения. Делать сиюминутно разновекторные вещи – очень опасно.

Он привел следующие цифры: после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 г. было положительным и в среднем составило 134 млн дол. США в месяц. Во втором полугодии 2023 года оно было отрицательным (в среднем -1,3 млрд долл. США в месяц).

"Учитывая все это, запросы об увеличении предельных сроков расчетов по аграрной продукции до 180 дней, а тем более до 360 дней по отдельным отраслям должны быть пересмотрены и согласованы с нашими возможностями и приоритетами", - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, 3 мая Национальный банк Украины ввел крупнейший пакет смягчений валютных ограничений для бизнеса во время полномасштабной войны. Ослабление в большинстве своем расширяют возможности для возврата капитала, заведенного в Украину из-за рубежа.

Какие смягчения валютных ограничений ввел НБУ: