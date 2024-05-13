Гривна в сомнениях. Курс колеблется на уровне 40 грн/$, но может снова пойти в девальвацию

На прошлой неделе официальный курс НБУ постепенно шел вверх: если 6 мая доллар стоил 39,39 грн, то уже 12 мая этот показатель достиг 39,55 грн. То есть, доллар подорожал на 16 коп. Эксперты говорят, что нацвалюта может снова терять позиции до конца мая.

Как менялся курс гривны на неделе с 6 по 12 мая

На прошлой неделе регулятор традиционно проводил валютные интервенции:

купил $0,15 млн.

продал $533,5 млн.

В результате золотовалютные резервы снизились на $533,35 млн.

В этот период, по данным "Укрдилинг", курс нацвалюты на межбанке менялся так:

6 мая гривна торговалась в коридоре 39,28-39,30 грн/$.

10 мая гривна выросла до уровня 39,51-39,56 грн/$.

Таким образом, за неделю нацвалюта выросла на 23–26 коп.

А наличный рынок, по данным finance.ua, реагировал следующим образом:

6 мая гривна торговалась в пределах 39,30-39,81 грн/$.

12 мая нацвалюта подешевела до отметки 39,47-39,98 грн/$.

В результате курс вырос на 17 коп.

Что влияло на курс нацвалюты на неделе с 6 по 12 мая

На минувшей неделе активность на валютном рынке Украины была достаточно низкой, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, поскольку начало мая традиционно считается периодом выходных дней.

Среди важной статистики эксперт выделяет отчет по международным резервам Украины. В апреле они сократились на 2,7% с $43,80 млрд до $42,40 млрд.

"НБУ продолжил смягчать давление на гривну. Чистые валютные интервенции Нацбанка в апреле выросли на 27% с $1,8 млрд. в месяц до $2,3 млрд. Это говорит об увеличении спроса на иностранную валюту", – говорит Орыщак.

На внешнем контуре больших событий не было, продолжает эксперт, поскольку инвесторы "переваривают" мягкие итоги заседания ФРС 1 мая и разбирали сигналы о замедлении американской экономики.

"Безработица в США в апреле неожиданно выросла с 3,8% до 3,9%, а деловая активность (PMI) фронтально снизилась. Для доллара США это отрицательно", – обращает внимание Орыщак.

Нацбанк продолжает определять курсовую политику

Как объясняет начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, экономическая конъюнктура позволяет регулятору чувствовать себя более уверенно и свободно на валютном рынке, поэтому можно говорить, что валютный рынок будет зависеть именно от стратегии Нацбанка.

"В частности, это касается объемов валютных интервенций на межбанке. В последнее время объемы вливаний колебались в пределах $500 млн в неделю. Они, с одной стороны, должны сбалансировать спрос и предложение, а с другой – как раз и являются мерилом уровня "рыночности" курсообразования", – объясняет банкир.

Кроме того, 4 мая была упразднена часть валютных ограничений для бизнеса, что является важным шагом на пути к либерализации валютного рынка.

"Конечно, такие послабления можно считать вполне ожидаемыми, ведь Нацбанк накопил в резервах $43 млрд, да и уровень объемов экспорта, по утверждению чиновников, сравнялся с довоенным, а объем валютной выручки и является основой для формирования валютных резервов. В то же время еще пока рано говорить, как новые послабления повлияют на уровень спроса и на какие шаги прибегнет регулятор - будет ли он увеличивать объемы интервенций и насколько в случае существенного роста спроса", - говорит эксперт.

Однако Лесовой считает, что на следующей неделе глобальных изменений в структуре рынка не произойдет, ведь действие режима "управляемой гибкости" никто не отменил, а это значит, что курсовые изменения будут происходить согласно установившейся системе. Речь идет о ежедневных колебаниях, разнице между курсами купли и продажи, еженедельных отклонениях от начального курса недели и т.д.

Что ждет курс нацвалюты на неделе с 13 по 19 мая

По словам Орыщака, в новой неделе главным макроэкономическим событием для валютного рынка Украины станет публикация данных по сальдо торгового баланса страны за март. Эта статистика выйдет в среду, 15 мая. Дефицит торгового баланса может возрасти с $3,2 млрд до $4,6 млрд. Такая ситуация может негативно отразиться на гривне.

"Среди внешних событий нужно обратить внимание на статистику по инфляции в США за апрель. Она выйдет в среду, 15 мая. Но учитывая мягкие итоги заседания ФРС 1 мая, можно предположить, что регулятор заранее увидел снижение инфляционного давления. Для американского доллара это может стать поводом для еще одной достаточно большой волны понижения на 0,5-1,0%", - объясняет Максим Орыщак.

Как результат, эксперт считает, что на новой неделе новостной фон будет смешанно влиять на курс нацвалюты. То есть может ослабнуть и гривна, и доллар, но для последнего потенциального негатива больше. Это может немного улучшить позицию украинской нацвалюты. Это значит, что:

официальный курс НБУ может находиться в диапазоне 39,10–39,50 грн/$.

средний курс в банках страны может находиться в диапазоне 39,50–39,80 грн/$.

Курс гривны может идти по двум сценариям

По прогнозам Лесового, на следующей неделе курс может находиться в следующем коридоре:

на межбанке – 39-40 грн/$.

на наличном рынке – 39-41 грн/$.

Тарас Лесовой говорит, что в мае нацвалюта выбирать один из двух возможных вариантов:

продолжение активной фазы девальвации - вроде апрельской,

временное "замораживание" девальвационных процессов.

"В первом случае майская девальвация, то есть за последнюю декаду месяца, возможна на уровне апрельской – до 1-1,3% от курса на начало года. То есть, до 50 коп. за 1$. В таком случае доллар достигнет курса 40 грн/ $. Однако с таким "результатом" летний период будет более-менее спокойным", – говорит банкир.

Эксперт напоминает, что согласно госбюджету с мая по декабрь девальвация должна составить еще около 3%. То есть до конца года курс доллара может вырасти на 1,14 грн. Это означает, что в случае летнего затишья с сентября по декабрь, включая девальвацию, может составить еще до 60 коп.