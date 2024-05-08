НБУ аннулировал лицензии пяти небанковским финансовым учреждениям

Национальный банк Украины аннулировал пяти небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще одному небанковскому финансовому учреждению изменен объем лицензии на деятельность финансовой компании.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что на основании собственных заявлений аннулированы лицензии:

ПО ЛОМБАРД "Меркурий Плюс" КУЦЕНКО А.В. И КОМПАНИЯ (ЕГРПОУ 31228742) – на деятельность ломбарда с правом предоставления финансовой услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;

ООО "Факторинг Финанс" (ЕГРПОУ 36125262) – на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг по предоставлению средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг;

ООО "ФК "Кавертон" (ЕГРПОУ 39623157) – на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовой услуги факторинга;

ООО "ФК "Профит Лайн" (ЕГРПОУ 40097472) – на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг по предоставлению средств и банковских металлов в кредит и факторинг.

Также в соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года № 199 (с изменениями), вышеупомянутые учреждения исключены из Государственного реестра учреждений в связи с аннулированием лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Кроме того, на основании собственного заявления ООО "Юнит Капитал" (ЕГРПОУ 43541163) предоставлено согласование изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании. Из такой лицензии исключена финансовая услуга по предоставлению средств и банковских металлов в кредит. После изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании ООО "Юнит Капитал" будет иметь право предоставлять финансовую услугу факторинга.

Также Нацбанк аннулировал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС "Кредитный Пивной Союз" (ЕГРПОУ 25861832) из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения.

Отметим, недавно Нацбанк решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ТДВ "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".

Также сообщалось, что Национальный банк в декабре 2023 года применил к пяти банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.