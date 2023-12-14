НБУ аннулировал лицензии 19 небанковским финансовым учреждениям

Национальный банк Украины аннулировал все лицензии на предоставление финансовых услуг девятнадцати небанковским финансовым учреждениям.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что лицензии на предоставление финансовых услуг аннулировали следующим финучреждениям:

ПО «ЛОМБАРД «РЕВЕРС» ООО «ТАМПЛИЕРИЯ» И КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 40149200);

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНТАКТ» (ЕГРПОУ 41171897);

ПО «ЛОМБАРД ЗАЛОЖНОЕ ОБЩЕСТВО «Бриллиантовый дом» ООО «МОНЕТА» И КОМПАНИИ» (ЕГРПОУ 41112171);

ПО «ЛОМБАРД ФАРМАЦИЯ И КО» (ЕГРПОУ 30696541);

ПАО «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 39001724);

ПТ ХРУЩА И КОМПАНИИ «ЛОМБАРД АВК» (ЕГРПОУ 32241717);

ПО «ЛОМБАРД «АЛАТИР» ООО «ТРИСЕЛЬ» И КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 36445305);

ПО «ЛОМБАРД «ВИСТА» ООО «АЙ-ТИ 911» И КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 31070759);

ПО «ЛОМБАРД – КАРКУЗАЕВ И КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 32076400);

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНТЕХ РЕШЕНИЯ» (ЕГРПОУ 42132885);

ПО "ЛОМБАРД" НЕВЕДРОВ Ю.А. И КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 30602254);

ПО «ЛИСЕНКО И КОМПАНИЯ-ЛОМБАРД» (ЕГРПОУ 36041214);

ПО «ЛОМБАРД «КРЕДИТ ВИП-ГОЛД И КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 36681064);

ПО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛОМБАРД «ДЕНЕЖНИЧЕК» ООО «ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ» И КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 40485181);

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ХИТ» (ЕГРПОУ 43506298);

ООО «ВИРИДИ-ЛЮКС» (ЕГРПОУ 43086971);

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» (ЕГРПОУ 38157558);

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОКСИМА» (ЕГРПОУ 41868410);

ООО «ФДС ФИНАНС» (ЕГРПОУ 43578818).

В НБУ напомнили, что с 31 июля 2023 года по 25 сентября 2023 года к указанным финансовым учреждениям применены меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершению.

Нарушения с их стороны заключались в невыполнении требований пунктов постановления правления Нацбанка от 12 августа 2022 г. №177, пункта 500 главы 62 раздела X и пункта 74 главы 5 раздела II Положения о лицензировании и регистрации предоставлятелей финуслуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению фин.

Указанные небанки не выполнили решение НБУ и не устранили нарушение лицензионных условий, за что были лишены лицензии.

Соответствующие решения приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг и вступили в силу 12 декабря.

Отметим, что недавно Национальный банк аннулировал все лицензии страхового общества "Мегаполис" и страховой компании "ТАСТ-Гарантия" из-за рисковой деятельности, которая угрожает интересам страхователей и других кредиторов.