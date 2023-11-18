НБУ аннулировал лицензии двум страховщикам

Национальный банк аннулировал все лицензии страхового общества "Мегаполис" и страховой компании "ТАСТ-Гарантия" из-за рисковой деятельности, угрожающей интересам страхователей и других кредиторов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор аннулировал страховым компаниям все лицензии на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Сообщается, что НБУ в июле-августе этого года провел плановую инспекционную проверку "Мегаполис", а в августе-сентябре этого года – плановую инспекционную проверку ЧАО "СК ТАСТ-Гарантия".

По результатам инспектирования установлен факт осуществления компаниями рисковой деятельности, угрожающей интересам кредиторов и страхователей:

формирование страховых резервов в недостаточном размере более двух раз в течение календарного года более чем на 10 процентов от их достаточного размера;

заключение новых договоров страхования при наличии просроченной кредиторской задолженности по страховым выплатам, срок просрочки которой составляет более 30 календарных дней.

Кроме того, ЧАО "СК "ТАСТ-Гарантия" нарушило норматив по объему активов.

"Выявление фактов осуществления небанковским финансовым учреждением рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков и/или других кредиторов такого учреждения, является основанием для принятия решения об аннулировании лицензий. Решения об аннулировании лицензий указанным страховым компаниям вступают в силу с 17 ноября 2023 года", – сообщили в НБУ.

Там добавили, что после отзыва лицензий компании лишаются права заниматься страховой деятельностью, но не освобождаются от необходимости выполнять свои обязательства по договорам.

Напомним, НБУ с 31 октября применил меры влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования компаниям "Формика", "Велтлинер" и "Престиж".

Также в последние два месяца рынок оставили сразу несколько малых СК. Да, в сентябре НБУ аннулировал 20 лицензий СК "Каштан" (доля на рынке – 0,01%) за несоблюдение нормативов. До этого регулятор отозвал лицензии у СК "Амальтея".

За несоответствие требованиям структуры собственности было аннулировано лицензии СК "Гештальт Груп" (доля на рынке – 0,03%), а за неустранение нарушения лицензионных условий – СК "Инто" (доля на рынке – 0,2%).