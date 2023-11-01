НБУ зупинив ліцензії ще трьом страховим компаніям

Національний банк України з 31 жовтня застосував заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування компаніям "Форміка", "Велтлінер" та "Престиж".

Як ідеться у повідомленні фінрегулятора, такі рішення його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 30 жовтня.

За його даними, зазначені СК станом на 30 червня не дотримувалися нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Страховики мають час для усунення порушень, що стали підставою для зупинення ліцензій, до 29 листопада.

Ці страховики працюють у сегменті non-life. За результатами аналізу звітності за січень-вересень 2023 року:

- СК "Форміка" отримала 1,4 мільйона гривень страхових премій, здійснила 466 тисяч гривень страхових виплат. Її частка на ринку становила лише 0,005%.

- СК "Велтлінер" отримала 39,6 мільйона гривень страхових премій, здійснила 9,79 мільйона гривен страхових виплат. Її частка на ринку становила 0,13%.

- СК "Престиж" отримала 67,3 мільйона гривень страхових премій, здійснила 10,3 мільйона гривень страхових виплат. Її частка на ринку становила 0,22%.

Нагадаємо також, що в останні два місяці ринок залишили відразу декілька малих СК. Так, у вересні НБУ анулював 20 ліцензій СК "Каштан" (частка на ринку - 0,01%) за недотримання нормативів. До цього регулятор відкликав ліцензії у СК "Амальтея".

За невідповідність вимогам структури власності було анульовано ліцензії СК "Гештальт Груп" (частка на ринку - 0,03%), а за неусунення порушення ліцензійних умов - СК "Інто" (частка на ринку - 0,2%).

Раніше цього року Нацбанк покарав позбавленням ліцензій СК "Київська Русь" (частка - 0,28%), "Рік-Автогарант" (0,02%), "Теком" (0,07%), Одеську регіональну страхову компанію (0,01%), "Омега" (0,38%). Найбільшою зі списку покараних була СК "Просто-Страхування" (частка на ринку - 0,6%, зокрема 1,52% ринку страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів).