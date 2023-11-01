НБУ оставил без лицензий еще три страховые компании

Национальный банк Украины с 31 октября применил меры влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования компаниям "Формика", "Велтлинер" и "Престиж".

Как говорится в сообщении финрегулятора, такие решения его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял 30 октября.

По его данным, указанные СК по состоянию на 30 июня не соблюдали норматив платежеспособности и достаточности капитала. У страховщиков есть время для устранения нарушений, которые стали основанием для остановки лицензий, до 29 ноября.

Эти страховщики работают в сегменте non-life. По результатам анализа отчетности за январь-сентябрь 2023:

– СК "Формика" получила 1,4 миллиона гривен страховых премий, осуществила 466 тысяч гривен страховых выплат. Ее доля на рынке составила всего 0,005%.

– СК "Велтлинер" получила 39,6 миллиона гривен страховых премий, осуществила 9,79 миллиона гривен страховых выплат. Ее доля на рынке составила 0,13%.

– СК "Престиж" получила 67,3 миллиона гривен страховых премий, осуществила 10,3 миллиона гривен страховых выплат. Ее доля на рынке составила 0,22%.

Напомним также, что в последние два месяца рынок покинула сразу несколько малых СК. Так, в сентябре НБУ аннулировал 20 лицензий СК "Каштан" (доля на рынке – 0,01%) за несоблюдение нормативов. До этого регулятор отозвал лицензии у СК "Амальтея".

За несоответствие требованиям структуры собственности были аннулированы лицензии СК "Гештальт Груп" (доля на рынке – 0,03%), а за неустранение нарушения лицензионных условий – СК "Инто" (доля на рынке – 0,2%).

Ранее в этом году Нацбанк наказал лишением лицензий СК "Киевская Русь" (доля - 0,28%), "Рік-Автогарант" (0,02%), "Теком" (0,07%), Одесскую региональную страховую компанию (0,01%), "Омега" (0,38%). Наибольшей из списка наказанных была СК "Просто-Страхование" (доля на рынке – 0,6%, в том числе 1,52% рынка страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств).