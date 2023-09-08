НБУ запретил работу еще двух страховых компаний

Национальный банк Украины аннулировал двум страховщикам лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), говорится в сообщении регулятора.

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В частности, СК "Гештальт Групп" лицензии аннулированы в связи с тем, что структура собственности компании не отвечает требованиям законодательства Украины, а СК "ИНТО" – в связи с невыполнением решения НБУ об устранении нарушения лицензионных условий. Соответствующие решения правление Нацбанка приняло 7 сентября, они вступают в силу с 8 сентября.

Согласно последней поданной "Гештальт Груп" отчетности, по состоянию на 30 июня объем ее страховых премий составил 5,97 миллиона гривен, стоимость активов – 81,64 миллиона гривен, страховые резервы – 1,95 миллиона гривен. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,03%.

В свою очередь, на ту же дату "ИНТО" отчитывалась об объеме премий в сумме 28,77 миллиона гривен, стоимости активов в 139,18 миллиона гривен и объеме страховых резервов в 18,03 миллиона гривен. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,2%.

Нацбанк напоминает, что и после аннулирования лицензий, то есть с 8 сентября, упомянутые страхователи должны выполнять свои обязательства перед клиентами по соответствующим видам услуг.

Отметим также, что недавно НБУ аннулировал лицензию СК "Киевская Русь". В конце апреля НБУ аннулировал компании "Просто-Страхование" лицензии на предоставление финуслуг (кроме профдеятельности на рынке ценных бумаг). До этого в апреле регулятор аннулировал лицензии СК "Рік-Автогарант".

Кроме того, были аннулированы все лицензии СК "Теком" и 10 лицензий Одесской региональной страховой компании. В феврале Нацбанк аннулировал лицензии на предоставление финуслуг (кроме профдеятельности на рынке ценных бумаг) СК "Омега", которая, однако, решила это решение обжаловать.

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