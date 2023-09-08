НБУ заборонив роботу ще двох страхових компаній

Національний банк України анулював двом страховикам ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), йдеться в повідомленні регулятора.

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Зокрема, СК "Гештальт Груп" ліцензії анульовано у зв'язку з тим, що структура власності компанії не відповідає вимогам законодавства України, а СК "ІНТО" – у зв'язку з невиконанням рішення НБУ про усунення порушення ліцензійних умов. Відповідні рішення правління Нацбанку ухвалило 7 вересня, вони набирають чинності з 8 вересня.

Згідно з останньою поданою "Гештальт Груп" звітністю, станом на 30 червня обсяг її страхових премій становив 5,97 мільйона гривень, вартість активів – 81,64 мільйона гривень, страхові резерви – 1,95 мільйона гривень. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,03%.

В свою чергу, на ту ж дату "ІНТО" звітувала про обсяг премій в сумі 28,77 мільйона гривень, вартість активів у 139,18 мільйона гривень та обсяг страхових резервів у 18,03 мільйона гривень. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,2%.

Нацбанк нагадує, що й після анулювання ліцензій, тобто з 8 вересня, згадані страхувальники мають виконувати свої зобов’язання перед клієнтами щодо відповідних видів послуг.

Зазначимо також, що нещодавно НБУ анулював ліцензії СК "Київська Русь". Наприкінці ж квітня НБУ анулював компанії "Просто-Страхування" ліцензії на надання фінпослуг (крім профдіяльності на ринку цінних паперів). До цього в квітні регулятор анулював ліцензії СК "Рік-Автогарант".

Крім того, було анульовано всі ліцензії СК "Теком" та 10 ліцензій Одеській регіональній страховій компанії. У лютому ж Нацбанк анулював ліцензії на надання фінпослуг (крім профдіяльності на ринку цінних паперів) СК "Омега", яка, однак, вирішила це рішення оскаржити.

Джерело фото: ua.depositphotos.com