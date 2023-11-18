НБУ анулював ліцензії двом страховикам

Національний банк анулював усі ліцензії страхового товариства "Мегаполіс" і страхової компанії "ТАСТ-Гарантія" через ризикову діяльність, яка загрожує інтересам страхувальників та інших кредиторів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор анулював страховим компаніям всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

НБУ у липні-серпні цього року провів планову інспекційну перевірку "Мегаполіс", а в серпні-вересні цього року – планову інспекційну перевірку ПРАТ “СК ТАСТ-Гарантія".

За результатами інспектування встановлено факт здійснення компаніями ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів та страхувальників:

формування страхових резервів у недостатньому розмірі більш як два рази упродовж календарного року більше ніж на 10 відсотків від їх достатнього розміру;

укладання нових договорів страхування за наявності простроченої кредиторської заборгованості за страховими виплатами, термін прострочення якої становить більше 30 календарних днів.

Крім того, ПРАТ “СК “ТАСТ-Гарантія" порушила норматив за обсягом активів.

"Виявлення фактів здійснення небанківською фінансовою установою ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої установи, є підставою для ухвалення рішення про анулювання ліцензій. Рішення про анулювання ліцензій зазначеним страховим компаніям набирають чинності з 17 листопада 2023 року", – повідомили в НБУ.

Там додали, що після відкликання ліцензій компанії втрачають право займатися страховою діяльністю, але не звільняються від необхідності виконувати свої зобов'язання за договорами.

Нагадаємо, НБУ з 31 жовтня застосував заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування компаніям "Форміка", "Велтлінер" та "Престиж".

Також в останні два місяці ринок залишили відразу декілька малих СК. Так, у вересні НБУ анулював 20 ліцензій СК "Каштан" (частка на ринку - 0,01%) за недотримання нормативів. До цього регулятор відкликав ліцензії у СК "Амальтея".

За невідповідність вимогам структури власності було анульовано ліцензії СК "Гештальт Груп" (частка на ринку - 0,03%), а за неусунення порушення ліцензійних умов - СК "Інто" (частка на ринку - 0,2%).