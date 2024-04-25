НБУ аннулировал лицензии страховщика и инициировал его ликвидацию

Национальный банк Украины решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ОДО "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение Правления НБУ от 23 апреля № 123-рш принято в связи с невыполнением ОДО "СК "Премьер Гарант Профи" требований решения комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины от 28 декабря 2023 г. года № 21/2414-рк "Об обязательствах ОДО "СК "Премьер Гарант Профи" принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения".

Напомним, 28 декабря 2023 года за нарушение ОДО "СК "Премьер Гарант Профи" требований по составлению данных отчетности и порядку формирования резерва незаработанных премий комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины принял решение № 21/2414- рк "Об обязательствах ОДО "СК "Премьер Гарант Профи" принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения".

Отметим, НБУ аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и бывшим президентом "Мотор-Сичи" Вячеславом Богуслаевым.

НБУ планирует обновить требования к страховщикам

Национальный банк Украины разработал и выносит на публичное обсуждение документ, устанавливающий критерии для страховых компаний-нерезидентов, желающих проводить страховую деятельность в Украине.

Этот документ был создан для того, чтобы претворить в жизнь требования закона Украины "О страховании". Он предполагает, что финучреждение:

Будет иметь рейтинг финансовой надежности (стабильности) на уровне не ниже инвестиционного, присвоенного международным рейтинговым агентством. Это "В+" (AM Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Великобритания).

Заниматься перестраховочной деятельностью без необходимости соответствовать указанным критериям рейтинга, если компания отвечает определенным требованиям закона о страховании и имеет не менее трех лет опыта в сфере страхования (перестрахования).

Добавим, что 16 февраля НБУ внедрим дополнительные требования к деятельности страховщиков, кредитных союзов, а также поставщиков финансовых услуг, торгующих наличной валютой. В частности, страховщикам устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды приемлемых активов, учитываемые для выполнения нормативов.