НБУ анулював ліцензії страховика та ініціював його ліквідацію

Національний банк України вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що рішення Правління НБУ від 23 квітня № 123-рш ухвалене у зв’язку з невиконанням ТДВ "СК "Прем’єр Гарант Профі" вимог рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України від 28 грудня 2023 року № 21/2414-рк "Про зобов’язання ТДВ "СК "Прем’єр Гарант Профі" вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення”.

Нагадаємо, 28 грудня 2023 року за порушення ТДВ "СК "Прем’єр Гарант Профі" вимог щодо складання даних звітності та порядку формування резерву незароблених премій комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України ухвалив рішення № 21/2414-рк "Про зобов’язання ТДВ "СК "Прем’єр Гарант Профі" вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення".

Раніше повідомлялося, що НБУ анулював ліцензії страхових компаній та інших небанківських фінансових установ,які пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом та колишнім президентом "Мотор-Січі" В'ячеславом Богуслаєвим.

НБУ планує оновити вимоги до страховиків

Національний банк України розробив і виносить на публічне обговорення документ, що встановлює критерії для страхових компаній-нерезидентів, які бажають провадити страхову діяльність в Україні.

Цей документ був створений для того, аби втілити в життя вимоги закону України "Про страхування". Він передбачає, що фінустанова:

Матиме рейтинг фінансової надійності (стабільності) на рівні не нижче за інвестиційний, присвоєний міжнародною рейтинговою агенцією. Це "В+" (A.M. Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Велика Британія).

Займатиметься перестрахувальною діяльністю без необхідності відповідати зазначеним критеріям рейтингу, якщо компанія відповідає певним вимогам закону про страхування та має не менше трьох років досвіду в сфері страхування (перестрахування).

Додамо, що 16 лютого НБУ впровадим додаткові вимоги до діяльності страховиків, кредитних спілок, а також надавачів фінансових послуг, які торгують готівковою валютою. Зокрема, для страховиків установлюються додаткові обмеження на окремі види прийнятних активів, що враховуються для виконання нормативів.