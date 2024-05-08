Крупнейшие валютные смягчения для бизнеса: что внедрил НБУ и как это отразится на курсе валют

3 мая Национальный банк Украины внедрил крупнейший пакет смягчений валютных ограничений для бизнеса во время полномасштабной войны. Ослабление в большинстве своем расширяют возможности для возврата капитала, заведенного в Украину из-за рубежа.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Национальный банк Украины внедрил целый ряд валютных ограничений для того, чтобы уменьшить спрос на валюту и стабилизировать курс гривны. Постепенно эти ограничения смягчались и отменялись, но часть из них до сих пор действует.

В частности, НБУ запрещал переводы из Украины за границу с украинских карточек на карты иностранных банков, но ограничения вывода средств из страны касались не только граждан, но и бизнеса. Предприятия не могли оплачивать сделки по импорту услуг, лизингу и аренде за рубежом, а также погашать проценты по старым внешним кредитам.

Какие смягчения валютных ограничений ввел НБУ:

упраздняются все валютные ограничения для импорта работ и услуг. Теперь бизнес может покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг;

предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленным с начала 2024 года;

юридические и физические лица смогут перечислять средства за границу для оплаты услуг аренды и лизинга;

существенно смягчаются ограничения в части погашений "новых" внешних кредитов. С трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования "новым" кредитом, за достижение которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита;

предоставляется возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам;

смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что риски такого шага тщательно проанализированы, просчитаны и учтены в макроэкономическом прогнозе, как и выгоды, которые получает бизнес и экономика в целом в виде возможностей выйти на новые рынки или привлечь инвестиции.

Какое влияние окажет ослабление валютных ограничений

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорит, что смягчение в основном расширяют возможности для возврата капитала, заведенного в Украину из-за границы разными инструментами и под разные цели.

Эти смягчения важны для перспективы привлечения новых займов и инвестиций. Ведь наличие таких запретов сильно снижает и без того очень слабую инвестиционную привлекательность украинского бизнеса. Так что на самом деле этот пакет валютных смягчений очень важен и нужен. Хотя рядовые граждане напрямую не почувствуют его Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, объясняет, что НБУ, в частности, разрешил бизнесу платить аэропортовые и портовые сборы, штрафы и членские взносы, осуществлять оплату по договорам лизинга и аренды.

Все это должно облегчить деятельность украинских предприятий, использующих иностранное оборудование, программное обеспечение, перевозку за рубежом и т.д.

"Также Нацбанк разрешил погашать кредиты и платить проценты по иностранным кредитам, которые получили украинские предприятия после 20.06.2023 г. Таких предприятий немного, однако разрешение на такие операции позволит бизнесу возобновить привлечение средств за рубежом. Со старыми кредитами ситуация не столь оптимистична. Пока что НБУ разрешил только платить за ними проценты. Однако это может позволить предприятиям реструктуризировать старые долги и выйти из дефолта", – отметил эксперт.

Кроме того, НБУ предоставил разрешение представительствам иностранных компаний переводить валюту своим материнским компаниям за границу. Лимит на такие операции установлен на уровне 5 млн. евро в месяц. В возобновлении таких платежей в первую очередь заинтересованы представительства международных платежных систем и авиакомпаний.

"С 13 мая иностранные компании смогут покупать валюту для выплаты дивидендов за период деятельности с 1 января 2024 г. Поскольку, как правило, дивиденды платятся по итогам финансового года, то основные выплаты будут производиться уже в 2025 г. Что касается выплаты дивидендов за предыдущие годы, то эти платежи позволят производить на следующем этапе валютной либерализации", – прогнозирует Хмелевский.

Он добавил, что принятые НБУ меры позволят активизировать деятельность предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Однако поступления каких-либо значительных новых инвестиций или кредитов предприятиям не стоит ожидать до завершения войны.

Каким будет курс валют после либерализации

Александр Хмелевский считает, что либерализация валютных операций непременно приведет к росту спроса на иностранную валюту, а значит, ускорит девальвацию гривны.

Анна Золотько также добавляет, что временные всплески валютного спроса, вызванные смягчением ограничений, могут в ближайшие дни и недели усилить волатильность на валютном рынке Украины. Однако, по мнению эксперта, регулятор тщательно рассчитал потенциальные последствия и готов абсорбировать избыток спроса валютными интервенциями.

"Учитывая тот факт, что НБУ прогнозирует по итогу года рост объема золотовалютных резервов и в эту оценку уже заложены введенные смягчения, можно уверенно говорить, что никаких серьезных последствий они не приведут. Да, колебания курса могут усилиться, но бояться какой-то значительной девальвации причин точно нет", – подытожила Золотько.