Найбільші валютні пом'якшення для бізнесу: що запровадив НБУ та як це вплине на курс валют

3 травня Національний банк України запровадив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для бізнесу за часів повномасштабної війни. Послаблення здебільшого розширюють можливості для повернення капіталу, заведеного в Україну з-за кордону.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Національний банк України запровадив цілу низку валютних обмежень, для того, аби зменшити попит на валюту та стабілізувати курс гривні. Поступово ці обмеження пом'якшували й скасовували, але частина з них досі діє.

Зокрема, НБУ забороняв перекази з українських карток на картки іноземних банків, але обмеження виводу коштів з країни стосувалися не лише громадян, а й бізнесу. Підприємства не могли оплачувати операції з імпорту послуг, лізинг та оренду за кордоном, а також погашати проценти за старими зовнішніми кредитами.

Які пом'якшення валютних обмежень запровадив НБУ:

скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг. Тепер бізнес може купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг;

підприємства зможуть репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані з початку 2024 року;

юридичні та фізичні особи зможуть переказувати кошти за кордон для оплати послуг оренди й лізингу;

суттєво пом'якшуються обмеження в частині погашень "нових" зовнішніх кредитів. З трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування "новим" кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту;

надається можливість погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами;

пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що ризики такого кроку ретельно проаналізовані, прораховані та враховані в макроекономічному прогнозі, як і вигоди, які отримує бізнес та економіка загалом у вигляді можливостей вийти на нові ринки або ж залучити інвестиції.

Який вплив матимуть послаблення валютних обмежень

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорить, що пом’якшення здебільшого розширюють можливості для повернення капіталу, заведеного в Україну з-за кордону різними інструментами та під різні цілі.

Ці пом’якшення важливі з перспективи залучення нових позик та інвестицій. Адже наявність таких заборон сильно знижує й без того вкрай слабку інвестиційну привабливість українського бізнесу. Тож насправді цей пакет валютних пом’якшень дуже важливий і потрібний. Хоча пересічні громадяни напряму не відчують його Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, пояснює, що НБУ зокрема дозволив бізнесу сплачувати аеропортові та портові збори, штрафи й членські внески, здійснювати оплату за договорами лізингу та оренди.

Все це має полегшити діяльність українських підприємств, які використовують іноземне обладнання, програмне забезпечення, здійснюють перевезення за кордоном тощо.

"Також Нацбанк дозволив погашати кредити та сплачувати відсотки за іноземними кредитами, які отримали українські підприємства після 20.06.2023 р. Таких підприємств небагато, проте дозвіл на такі операції дозволить бізнесу відновити залучення коштів за кордоном. Зі старими кредитами ситуація не така оптимістична. Поки що НБУ дозволив лише сплачувати за ними відсотки. Проте, це може дозволити підприємствам реструктуризувати старі борги та вийти з дефолту", – зазначив експерт.

Окрім того, НБУ надав дозвіл представництвам іноземних компаній переказувати валюту своїм материнським компаніям за кордон. Ліміт на такі операції встановлено на рівні 5 млн євро на місяць. У відновлені таких платежів насамперед зацікавлені представництва міжнародних платіжних систем та авіакомпаній.

"З 13 травня іноземні компанії зможуть купувати валюту для виплати дивідендів за період діяльності з 1 січня 2024 р. Оскільки, як правило, дивіденди сплачуються за підсумками фінансового року, то основні виплати будуть здійснюватися вже у 2025 р. Що стосується виплати дивідендів за попередні роки, то ці платежі дозволять здійснювати на наступному етапі валютної лібералізації", – прогнозує Хмелевський.

Він додав, що вказані заходи НБУ дозволять активізувати діяльність підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Проте на надходження якихось значних нових інвестицій чи кредитів підприємствам не варто очікувати до завершення війни.

Яким буде курс валют після лібералізації

Олександр Хмелевський вважає, що лібералізація валютних операцій неодмінно призведе до зростання попиту на іноземну валюту, а отже прискорить девальвацію гривні.

Анна Золотько також додає, що тимчасові сплески валютного попиту, викликані пом’якшенням обмежень, можуть найближчими днями та тижнями підсилити волатильність на валютному ринку України. Проте на думку експертки, регулятор ретельно розрахував потенційні наслідки та готовий абсорбувати надлишок попиту валютними інтервенціями.

"З огляду на той факт, що НБУ прогнозує за підсумком року зростання обсягу золотовалютних резервів і в цю оцінку вже закладено запроваджені пом’якшення, можна впевнено говорити, що до жодних серйозних наслідків вони не призведуть. Так, коливання курсу можуть підсилитися, але боятися якоїсь значної девальвації причин точно немає", – підсумувала Золотько.