Гривня у сумнівах. Курс коливається на рівні 40 грн/$, але може знову піти у девальвацію

Минулого тижня офіційний курс НБУ поступово йшов угору: якщо 6 травня долар коштував 39,39 грн, то вже 12 травня цей показник досяг 39,55 грн. Тобто, бакс подорожчав на 16 коп. Експерти кажуть, що нацвалюта може знову втрачати позиції до кінця травня.

Як змінювався курс гривні на тижні з 6 до 12 травня

Минулого тижня регулятор традиційно проводив валютні інтервенції:

купив $0,15 млн.

продав $533,5 млн.

В результаті золотовалютні резерви зменшились на $533,35 млн.

В цей період, за даними "Укрдилинг", курс нацвалюти на міжбанку змінювався так:

6 травня гривня торгувалась в коридорі 39,28-39,30 грн/$.

10 травня гривня зросла до рівня 39,51-39,56 грн/$.

Таким чином, за тиждень нацвалюта зросла на 23-26 коп.

А готівковий ринок, за даними finance.ua, реагував наступним чином:

6 травня гривня торгувалась в межах 39,30-39,81 грн/$.

12 травня нацвалюта подешевшала до позначки 39,47-39,98 грн/$.

В результаті курс виріс на 17 коп.

Що впливало на курс нацвалюти на тижні з 6 до 12 травня

Минулого тижня активність на валютному ринку України була досить низькою, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, оскільки початок травня традиційно вважається періодом вихідних днів.

Серед важливої статистики експерт виділяє звіт щодо міжнародних резервів України. У квітні вони скоротилися на 2,7% із $43,80 млрд до $42,40 млрд.

"НБУ продовжив пом'якшувати тиск на гривню. Чисті валютні інтервенції Нацбанку у квітні зросли на 27% з $1,8 млрд. на місяць до $2,3 млрд. Це говорить про збільшення попиту на іноземну валюту", - говорить Орищак.

На зовнішньому контурі великих подій не було, продовжує експерт, оскільки інвестори "перетравлювали" м'які підсумки засідання ФРС 1 травня та розбирали сигнали про уповільнення американської економіки.

"Безробіття в США у квітні несподівано зросло з 3,8% до 3,9%, а ділова активність (PMI) фронтально знизилася. Для долара США це негативно", - звертає увагу Орищак.

Нацбанк продовжує визначати курсову політику

Як пояснює начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, економічна кон’юнктура дає змогу регулятору почуватися більш впевнено і вільно на валютному ринку, відтак можна говорити, що валютний ринок залежатиме саме від стратегії Нацбанку.

"Зокрема, це стосується обсягів валютних інтервенцій на міжбанку. Останнім часом обсяги вливань коливалися в межах $500 млн на тиждень. Вони, з одного боку, мають збалансувати попит і пропозицію, а з іншого - якраз і є мірилом рівня "ринковості" курсоутворення", - пояснює банкір.

Крім того, 4 травня були скасована частина валютних обмежень для бізнесу, що є важливим кроком на шляху до лібералізації валютного ринку.

"Звісно, такі послаблення можна вважати цілком очікуваними, адже Нацбанк накопичив в резервах $43 млрд та й рівень обсягів експорту, за твердженням урядовців, зрівнявся з довоєнним, а обсяг валютного виторгу і є основою для формування валютних резервів. Водночас ще поки зарано говорити, як нові послаблення вплинуть на рівень попиту та до яких кроків вдасться регулятор - чи збільшуватиме він обсяги інтервенцій і наскільки в разі суттєвого зростання попиту", - каже експерт.

Проте Лєсовий вважає, що наступного тижня глобальних змін в структурі ринку не станеться, адже дію режиму "керованої гнучкості" ніхто не скасував, а це означає, що курсові зміни відбуватимуться згідно з усталеною “системою”. Мова йде про щоденні коливання, різницю між курсами купівлі та продажу, щотижневі відхилення від початкового курсу тижня тощо.

Що чекає на курс нацвалюти на тижні з 13 до 19 травня

За словами Орищака, у новому тижні головною макроекономічною подією для валютного ринку України стане публікація даних щодо сальдо торговельного балансу країни за березень. Ця статистика вийде у середу, 15 травня. Дефіцит торговельного балансу може зрости з $3,2 млрд до $4,6 млрд. Така ситуація може негативно позначитися на гривні.

"Серед зовнішніх подій треба звернути увагу на статистику щодо інфляції в США за квітень. Вона вийде у середу, 15 травня. Але з огляду на м'які підсумки засідання ФРС 1 травня можна припустити, що регулятор заздалегідь побачив зниження інфляційного тиску. Для американського долара це може стати приводом для ще однієї досить великої хвилі зниження на 0,5-1,0%", - пояснює Максим Орищак.

Як результат, експерт вважає, що на новому тижні новинний фон змішано впливатиме на курс нацвалюти. Тобто, може ослабнути й гривня, й долар, але для останнього потенційного негативу більше. Це може трохи покращити позиції української нацвалюти. Це значить, що:

офіційний курс НБУ може знаходитися у діапазоні 39,10-39,50 грн/$.

середній курс у банках країни може перебувати у діапазоні 39,50-39,80 грн/$.

Курс гривні може йти за двома сценаріями

За прогнозами Лєсового, наступного тижня курс може знаходитися в такому коридорі:

на міжбанку - 39-40 грн/$.

на готівковому ринку - 39-41 грн/$.

Тарас Лєсовий каже, що у травні нацвалюта обирати один з двох можливих варіантів:

продовження активної фази девальвації - на кшталт квітневої,

тимчасове "заморожування" девальваційних процесів.

"У першому випадку травнева девальвація, тобто за останню декаду місяця, можлива на рівні квітневої - до 1-1,3% від курсу на початок року. Тобто, до 50 коп. за 1$. У такому випадку долар сягне курсу 40 грн/$. Однак з таким "результатом" літній період буде більш-менш спокійним", - говорить банкір.

Експерт нагадує, що згідно з держбюджетом, з травня по грудень девальвація має скласти ще близько на 3%. Тобто, до кінця року курс долара може вирости на 1,14 грн. Це означає, що у разі літнього затишшя з вересня по грудень включно девальвація може скласти ще до 60 коп.